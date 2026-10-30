Tunisie: La meilleure huile d'olive du monde ? Elle est tunisienne et vient de Béja !

L'huile d'olive tunisienne confirme son rayonnement sur la scène internationale. Produite dans la région de Toukaber, relevant de la délégation de Medjez el-Bab, dans le gouvernorat de Béja, l'huile d'olive vierge extra du domaine Ben Ismaïl a remporté le premier prix de la cinquième édition du concours international « DIDO International 2026 », dont la cérémonie de remise des distinctions s'est tenue mercredi 28 octobre à Tunis. Une consécration qui vient couronner une performance collective de la filière oléicole nationale, avec 30 médailles remportées par la Tunisie sur les 40 distinctions attribuées à des producteurs de cinq pays participants.

Cette distinction revient au producteur Maher Ben Ismaïl et place le terroir de Toukaber sous les projecteurs d'une compétition réunissant des huiles d'olive de Tunisie, d'Italie, d'Algérie, de France et de Grèce. Au-delà de cette première place, le bilan tunisien représente 75 % de l'ensemble des récompenses décernées, témoignant de la compétitivité des producteurs nationaux face à des pays historiquement réputés pour leur savoir-faire oléicole.

Au total, le jury a attribué 40 distinctions, réparties entre cinq médailles "Super Gold", 24 médailles d'or et 11 médailles d'argent. Les séances de dégustation ont été organisées dans un laboratoire international agréé par le Conseil oléicole international et certifié selon la norme ISO 17025, garantissant un cadre d'évaluation répondant aux exigences internationales.

S'exprimant à cette occasion, Saoussen Mourad, présidente du Réseau féminin tunisien de l'huile d'olive, organisateur de l'événement « "Olive Festival 2026", a souligné la capacité de l'huile tunisienne à rivaliser avec les meilleures productions mondiales, notamment italiennes et grecques. Elle a également mis en avant sa capacité à préserver une qualité élevée pendant plus de douze mois, un atout concurrentiel important sur les marchés internationaux, où la qualité et la stabilité des produits constituent des critères déterminants.

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Organisée du 28 au 31 octobre à Tunis, la manifestation "Olive Festival 2026" s'inscrit dans une démarche de valorisation du patrimoine oléicole national, de promotion du savoir-faire des producteurs et de renforcement de la visibilité de l'huile d'olive tunisienne à l'étranger. Elle prévoit également des rencontres et des échanges autour des technologies d'extraction, de transformation et des perspectives offertes par l'oléotourisme.

De Toukaber aux marchés internationaux, cette nouvelle distinction rappelle ainsi le potentiel du terroir tunisien et l'importance de mieux valoriser un produit emblématique de l'agriculture nationale. Elle souligne également la nécessité de transformer les récompenses obtenues dans les concours internationaux en véritables leviers de création de valeur ajoutée, de promotion commerciale et de conquête de nouveaux débouchés pour l'huile d'olive tunisienne.