Tunisie: SIAT 2026 - 15 marques italiennes à Tunis pour accélérer la modernisation de l'agriculture

Le SIAT, le Salon International de l'Investissement Agricole et de la Technologie, a ouvert hier ses portes au grand public au Parc des Expositions du Kram. Sa 16e édition a été inaugurée officiellement le 28 octobre, en présence des autorités.

Organisé tous les deux ans par l'Agence de Promotion des Investissements Agricoles (APIA), le salon se tient jusqu'au 31 octobre autour du thème « Investir dans une agriculture résiliente et intelligente pour renforcer notre souveraineté alimentaire ».

L'Italie est présente avec un Espace Italie de 126 m², le plus grand des pavillons nationaux. Il a été aménagé par le Bureau de l'ICE (Agence italienne pour le commerce extérieur) à Tunis - section commerciale de l'Ambassade d'Italie en collaboration avec la Fédération nationale des constructeurs de machines pour l'agriculture et le jardinage et de leurs composants (FederUnacoma).

Quinze marques italiennes de machines agricoles y sont représentées par leurs distributeurs locaux : Goldoni, Landini, FCR, Calderoni, Gamberini, Breviagri, Rinieri, Spedo, Tierre, Castellari, Projet, Bellon, Bertolini, Negri et Pieralisi.

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Le pavillon présente des tracteurs, des fraises interlignes et intercep, des atomiseurs, des broyeurs, des biobroyeurs, des faucheuses, des pompes de traitement et des vibreurs pour la récolte des olives. Pieralisi, qui dispose de son propre bureau en Tunisie, expose une ligne intégrée composée du malaxeur MY BLEND et de son nouveau Protoreattore. Ce dernier est conçu pour les huileries de petite et moyenne taille. Il remplace les cuves de malaxage traditionnelles et renouvelle la préparation de la pâte d'olive avant l'extraction de l'huile. Au Salon est aussi présent New Holland, marque du groupe italien CNH, qui expose neuf tracteurs de grande puissance et deux grandes moissonneuses-batteuses.

L'Italie est également représentée par l'Agence Italienne pour la Coopération au Développement (AICS) à travers la Ligne de crédit de 55 millions d'euro, le programme ADAPT - financé par l'Union Européenne - et le projet « Actions d'appui pour la mise en oeuvre des Bioterritoires Tunisiens » financé par la Coopération italienne et mis en oeuvre par le CIHEAM Bari en coordination avec la Direction Générale de l'Agriculture Biologique (DGAB) - Ministère de l'Agriculture des Ressources Hydrauliques et de la Pêche (MARHP).

À l'occasion de l'inauguration du Salon, le Pavillon italien a été visité par le Ministre de l'Agriculture, des Ressources hydrauliques et de la Pêche, Ezzeddine Ben Cheikh, et son homologue sénégalais Cheikhou Oumar Ba - le Sénégal étant le pays invité d'honneur - accompagnés par l'Ambassadeur d'Italie Alessandro Prunas et par le Directeur du Bureau de l'ICE à Tunis, Bernard Prevete.

« La large présence d'entreprises, de machines, de technologies et de programmes italiens au principal salon agricole tunisien - a déclaré l'Ambassadeur Prunas - témoigne de la solidité d'un partenariat stratégique qui, au cœur du Plan Mattei, contribue à renforcer les liens entre l'Europe et l'Afrique en faveur d'une agriculture innovante, durable et résiliente. De l'étroite collaboration entre nos entreprises aux nombreux projets de coopération, tels que le programme TANIT et la ligne de crédit destinée à soutenir le secteur privé tunisien, l'Italie et la Tunisie promeuvent des solutions concrètes aux défis communs de la sécurité hydrique et alimentaire ».

La Tunisie compte environ 5,3 millions d'hectares de superficie agricole utile. Les investissements sont en hausse. Selon l'APIA, à fin août 2026, 4 120 opérations avaient été autorisées (+12,1 % par rapport à 2025), pour un montant de 807,5 millions de dinars, soit environ 242,9 millions d'euros (+11,2 %). Les 1 643 projets approuvés, d'une valeur de 267,9 millions de dinars, devraient créer 1 569 nouveaux emplois.

L'industrie italienne arrive à Tunis avec de solides résultats. Selon FederUnacoma, la production italienne de machines agricoles a atteint 14,3 milliards d'euros en 2025 (+2,1 %). Au cours des quatre premiers mois de 2026, les immatriculations de tracteurs en Italie ont progressé de 4,6 %.

L'Italie est le premier fournisseur européen de la Tunisie. Elle est aussi son premier fournisseur de machines agricoles, avec une part de marché de 30,5 % en 2025, selon les données de FederUnacoma. La participation italienne au SIAT vise à renforcer les partenariats entre les entreprises, le transfert de savoir-faire et les investissements productifs.