Tunisie/Egypte: Zamalek-Club Africain - Le club égyptien veut accueillir les supporters à pleine capacité

30 Octobre 2026
La Presse (Tunis)

La direction du club égyptien du Zamalek a officiellement demandé à l'administration du Stade international du Caire d'y accueillir le Club Africain, le 28 novembre prochain, dans le cadre de la première journée de la phase de groupes de la Ligue des champions d'Afrique.

Dans sa correspondance, le Zamalek a également sollicité le report des travaux de semis du gazon d'hiver, afin de garantir la disponibilité et la bonne préparation de la pelouse en prévision de cette rencontre. Le club égyptien a, par ailleurs, saisi la Fédération égyptienne de football pour obtenir l'autorisation d'accueillir les supporters à pleine capacité du stade lors de cette confrontation face au représentant tunisien. Le Zamalek devrait ainsi recevoir le Club Africain, surnommé le club de Bab Jedid, le samedi 28 novembre, à l'occasion de la première journée de la phase de groupes de la compétition continentale.

Lire l'article original sur La Presse.

Tagged:
Copyright © 2026 La Presse. Droits de reproduction et de diffusion réservés. Distribué par AllAfrica Global Media (allAfrica.com). Pour toute modification, demande d'autorisation de reproduction ou de diffusion, contactez directement le propriétaire des droits en cliquant ici.

AllAfrica publie environ 600 articles par jour provenant de plus de 90 organes de presse et plus de 500 autres institutions et particuliers, représentant une diversité de positions sur tous les sujets. Nous publions aussi bien les informations et opinions de l'opposition que celles du gouvernement et leurs porte-paroles. Les pourvoyeurs d'informations, identifiés sur chaque article, gardent l'entière responsabilité éditoriale de leur production. En effet AllAfrica n'a pas le droit de modifier ou de corriger leurs contenus.

Les articles et documents identifiant AllAfrica comme source sont produits ou commandés par AllAfrica. Pour tous vos commentaires ou questions, contactez-nous ici.