Tunisie/Egypte: Zamalek-Club Africain - Le club égyptien veut accueillir les supporters à pleine capacité

La direction du club égyptien du Zamalek a officiellement demandé à l'administration du Stade international du Caire d'y accueillir le Club Africain, le 28 novembre prochain, dans le cadre de la première journée de la phase de groupes de la Ligue des champions d'Afrique.

Dans sa correspondance, le Zamalek a également sollicité le report des travaux de semis du gazon d'hiver, afin de garantir la disponibilité et la bonne préparation de la pelouse en prévision de cette rencontre. Le club égyptien a, par ailleurs, saisi la Fédération égyptienne de football pour obtenir l'autorisation d'accueillir les supporters à pleine capacité du stade lors de cette confrontation face au représentant tunisien. Le Zamalek devrait ainsi recevoir le Club Africain, surnommé le club de Bab Jedid, le samedi 28 novembre, à l'occasion de la première journée de la phase de groupes de la compétition continentale.