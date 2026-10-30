Ile Maurice: Au-delà des soins, mieux accompagner les patients

Briser le silence autour du cancer, partager des expériences et aborder les besoins des patients au-delà des soins médicaux. Tels étaient les objectifs de «Cancer & Hope Talk», une table ronde organisée par le groupe La Sentinelle dans le cadre du mois Octobre rose. La rencontre s'est tenue hier à l'hôtel Ocean's Creek, à Balaclava.

À l'ouverture, Areff Salauroo, Chief Executive Officer (CEO) de La Sentinelle Ltd, a rappelé les liens entre le cancer et l'espoir dans l'expérience humaine. Il a insisté sur l'importance de sensibiliser la population, de promouvoir le dépistage précoce et de soutenir la recherche. Il a également souligné la nécessité de garantir un accès équitable aux traitements et de poursuivre les initiatives en faveur de la santé et du bien-être.

Évoquant l'engagement du groupe en matière de responsabilité sociale, il a cité les activités de sensibilisation à la santé et à la sécurité organisées au cours de l'année. Il a réaffirmé l'importance de contribuer aux efforts collectifs pour mieux informer la population et soutenir les personnes touchées par la maladie.

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Prenant la parole à son tour, le ministre de la Santé et du bien-être, Anil Bachoo, a présenté les données du Registre national du cancer. En 2024, 3 362 nouveaux cas ont été recensés à Maurice et 1 649 personnes sont décédées des suites de la maladie. Le cancer du sein était le plus fréquent chez les femmes, tandis que celui de la prostate figurait parmi les plus répandus chez les hommes.

Seize nouveaux médicaments

Le ministre a également fait le point sur les mesures destinées à renforcer la prise en charge. Seize nouveaux médicaments contre le cancer ont été introduits cette année, en particulier des thérapies ciblées et des immunothérapies. Le développement des services du National Cancer Centre se poursuit. Le Cabinet a approuvé le recrutement d'environ 60 infirmiers spécialisés en provenance de l'Inde, surtout en oncologie et en cardiologie. Un chirurgien oncologue devrait également rejoindre le centre pour renforcer les services de chirurgie spécialisée à Maurice.

Pour les patients nécessitant des traitements qui ne sont pas disponibles localement, le ministère continue de faciliter les transferts à l'étranger. En 2025, 130 patients supplémentaires ont bénéficié de ce dispositif, contre plus de 70 entre janvier et octobre 2026. Le programme de prise en charge des enfants atteints de cancer, étendu aux jeunes adultes jusqu'à 25 ans, a permis à 46 patients de se rendre à l'étranger entre mars et décembre 2025, puis à 90 autres entre janvier et octobre 2026.

Les échanges ont ensuite porté sur les besoins des patients tout au long de leur parcours, particulièrement en matière de soutien psychologique et de nutrition. Plusieurs intervenants ont apporté leur éclairage sur ces aspects de la prise en charge. Parmi eux figuraient le Dr Nitin Aucharaz, chirurgien spécialisé dans le cancer du sein, Yovanee Veerapen, diététicienne-nutritionniste, et Nousruth Mahadawoo Rohoman, nutritionniste. Savida Venkatachellum, de Link to Life, le Dr Rishta Jeetun, dentiste, et Anjum Durgahee, psychologue, ont également participé à la table ronde.