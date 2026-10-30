Ile Maurice: Mare-Longue passe de 15 000 à 30 000 m³ par jour

30 Octobre 2026
L'Express (Port Louis)
Par Hansa Nancoo

Face à la baisse des réserves en eau, les autorités accélèrent les mesures pour soulager les habitants de Curepipe, Vacoas, Alma et des régions avoisinantes. À Mare-Longue, un projet visant à doubler le volume d'eau acheminé vers La Marie doit permettre d'augmenter l'approvisionnement de 15 000 à 30 000 mètres cubes par jour.

Le ministre de l'Énergie et des services publics, Patrick Assirvaden, s'est rendu sur place, hier, pour constater l'avancement des travaux et les infrastructures mises en place. Selon lui, ce projet, inscrit dans les dossiers depuis 2021, a été accéléré afin de répondre à l'urgence de la situation. «En temps normal, Mare-Longue fournit 15 000 mètres cubes d'eau par jour à La Marie. Nous avons travaillé sur une conduite afin de doubler cette quantité et d'apporter 15 000 mètres cubes supplémentaires», a expliqué le ministre.

Cette mesure intervient alors que la production de La Marie est passée d'environ 110 000 à 46 000 mètres cubes par jour, selon les chiffres avancés par Patrick Assirvaden. Pour assurer le fonctionnement des pompes, un générateur est actuellement utilisé pendant 13 heures par jour. Le Central Electricity Board doit intervenir pour permettre une alimentation électrique continue. L'objectif est de faire fonctionner les installations 24 heures sur 24.

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Le ministre a également évoqué d'autres initiatives, dont le recours aux forages dans la région des Plaines-Wilhems et les travaux envisagés à Tamarind Falls. Des prélèvements effectués dans des forages auraient aussi permis de récupérer 12 millions de litres d'eau en deux à trois jours.

Tout en saluant le travail des ingénieurs et des équipes mobilisées, Patrick Assirvaden a appelé la population à éviter le gaspillage. Alors que les prévisions météorologiques ne sont guère encourageantes et que Divali approche, il rappelle que chaque goutte compte.

Les autorités disent poursuivre leurs efforts pour maintenir l'approvisionnement, mais la mobilisation de tous demeure essentielle face à la pression sur les ressources en eau.

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