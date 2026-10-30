Ile Maurice: Couvre-feu - Quatre mois de prison pour quatre prévenus

La cour intermédiaire a rendu son jugement ce vendredi 30 octobre 2026 dans les cas de breach of curfew order liés aux troubles d'octobre. Quatre prévenus ont été condamnés à quatre mois de prison, tandis que plusieurs autres ont bénéficié d'une Absolute Discharge.

Le jugement était attendu ce vendredi devant la magistrate Adeelah Hamuth. Douze personnes étaient poursuivies pour avoir enfreint le couvre-feu instauré durant les tensions survenues entre le 12 et le 19 octobre à Maurice.

Avant de rendre sa décision, la magistrate a rappelé la gravité de la situation qui avait conduit le Premier ministre à instaurer le couvre-feu afin de permettre aux forces de l'ordre de mieux contrôler les événements.

«Signal fort»

Restez informé des derniers gros titres sur WhatsApp | LinkedIn

«Les forces de l'ordre avaient déjà beaucoup à faire durant les troubles, et ceux qui ne respectaient pas ce curfew order mettaient encore plus de pression sur la force policière. Cette cour a la responsabilité d'envoyer un signal fort afin que ce genre d'offense ne se reproduise plus», a-t-elle déclaré.

Louis Abraham Cassimir, 18 ans, et Samuel Touvent ont chacun écopé de quatre mois de prison. La cour leur a reproché d'avoir assisté aux événements sans toutefois participer directement aux désordres.

Mary Joyce Charlot et Sheik Juman ont également été condamnés à quatre mois de prison chacun. Interceptés alors qu'ils circulaient à moto, ils avaient en leur possession un sac contenant des barres de fer. Sheik Juman avait reconnu que ces objets appartenaient à Metro Express Ltd. Leurs antécédents judiciaires, en particulier pour des faits similaires, ont également été pris en considération.

Anil Kumar Bheekary a, pour sa part, écopé d'une amende de Rs 5 000. Sa première explication, selon laquelle il rentrait du travail vers minuit, avait été contredite par son supérieur. Il avait ensuite affirmé être sorti pour acheter du gaz ménager, une version qui n'a pas convaincu la magistrate.

«Sans mauvaise intention»

D'autres prévenus ont bénéficié d'une décharge absolue. C'est le cas de Jean Lafontan et d'Ezekiel Minere, deux beaux-frères aperçus à La Gaulette, sans arme offensive ni objet pouvant les relier aux désordres. «La cour est d'avis que vous avez été assez punis», a indiqué la magistrate.

Louis Denis Rica, Jean Sébastien Adel, Roshan Nierputh et Pamela Patten ont également bénéficié d'une décharge absolue. La cour a estimé qu'ils avaient enfreint le couvre-feu sans mauvaise intention. Jean Sébastien Adel avait expliqué être sorti pour rendre visite à sa petite amie.

Les décisions ont ainsi tenu compte des circonstances propres à chaque affaire.