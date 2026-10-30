Ile Maurice: Les principales décisions

Le conseil des ministres a donné un avant-goût des sujets discutés ce vendredi 30 octobre. Trois principaux thèmes étaient à l'agenda : le suivi de la situation de l'eau, les consultations post-troubles. Et enfin, le prochain déplacement du Premier ministre à l'étranger.

Pour la fourniture d'eau, le Conseil des ministres a pris note de l'avancement des projets d'urgence et des mesures à moyen et long terme. En ce qu'il s'agit des consultations avec les ONGs à la suite des récents troubles, une première réunion de consultation avec les ONG a eu lieu le jeudi 29 octobre. Le Conseil des ministres a pris note de la mise en place d'un comité de suivi chargé d'assurer la continuité de cette démarche et de veiller à la mise en oeuvre des propositions des ONGs. L'ensemble de cet exercice restera placé sous l'égide du Premier ministre. Les consultations devront déboucher sur des projets concrets, assortis d'un calendrier précis de mise en oeuvre.

S'agissant du déplacement du Premier ministre au Sommet des chefs de gouvernement du Commonwealth et au Forum de Paris sur la Paix Comme annoncé précédemment, le Premier ministre, Dr Navinchandra Ramgoolam, se rendra à Antigua-et-Barbuda du 1eᣴ au 4 novembre 2026 pour participer au Sommet des chefs de gouvernement du Commonwealth. Il rejoindra ensuite Paris afin de prendre part au Forum de Paris sur la Paix. Ces deux rendez-vous internationaux offriront à Maurice l'occasion de faire entendre sa voix sur les grands enjeux internationaux, de consolider ses relations avec ses partenaires et de contribuer aux réflexions sur la paix, la coopération internationale et les défis auxquels sont confrontés les États insulaires.