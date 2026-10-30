Ile Maurice: Les proches du MSM jugent graves les révélations de Navin Ramgoolam

Des arrestations sont-elles prévues à la suite des nouveaux éléments révélés au Parlement dans l'affaire Soopramanien Kistnen ? C'est la question que soulèvent des proches du Mouvement socialiste militant (MSM), après les déclarations du Premier ministre (PM), Navin Ramgoolam, concernant la découverte d'un deuxième téléphone portable de la victime et la destruction présumée de données informatiques.

Dans l'entourage du parti soleil, ces révélations sont jugées graves et nécessitent des éclaircissements. Les interrogations portent entre autres sur la nature exacte des données qui auraient été effacées, les circonstances de leur destruction et l'identité des éventuels responsables. Pour les proches du MSM, les autorités doivent désormais présenter des éléments concrets et déterminer si des arrestations sont justifiées.

La découverte du deuxième téléphone, six ans après la mort de Soopramanien Kistnen, suscite également des questions. Où se trouvait cet appareil pendant toutes ces années ? Comment a-t-il été retrouvé ? Avait-il été dissimulé et, si oui, par qui ?

Restez informé des derniers gros titres sur WhatsApp | LinkedIn

Lors de la Private Notice Question (PNQ) du mardi 27 octobre, Navin Ramgoolam a révélé que des experts britanniques analysaient les téléphones de la victime. Il a également affirmé que les images des caméras Safe City couvrant la période du 16 au 18 octobre 2020 avaient été détruites. Selon lui, une opération d'effacement massif aurait aussi entraîné la suppression d'environ 98 % des données contenues dans des disques informatiques.

Face à ces déclarations, les proches du MSM attendent des réponses précises et souhaitent que l'enquête permette d'établir les responsabilités. En attendant, le parti poursuit ses préparatifs en vue de son prochain meeting à Triolet.

Le député Farhad Aumeer réclame des explications sur le changement de médecin légiste

Le changement de médecin légiste dans le cadre de l'affaire Kistnen a aussi été soulevé à l'Assemblée nationale lors de la PNQ. Le député Farhad Aumeer a interpellé Navin Ramgoolam sur les circonstances de ce remplacement et sur la possibilité de prendre des mesures disciplinaires immédiates. Farhad Aumeer a souligné que le rapport du médecin légiste constitue un élément central dans une enquête d'une telle importance. Il a notamment relevé les conclusions contradictoires des rapports médico-légaux, l'un évoquant un suicide et l'autre un homicide. Dans ce contexte, le député a voulu savoir si une enquête avait permis de déterminer sur quelles instructions le médecin légiste initialement affecté à l'hôpital Jeetoo, le jour concerné, avait été remplacé par un autre.

Il a également demandé si des mesures disciplinaires immédiates pouvaient être envisagées. Face à ces interrogations, Navin Ramgoolam s'est montré bref. «I am told that they have to complete the investigation», a-t-il répondu. Plus tôt, la Government Chief Whip, Stéphanie Anquetil, avait également interpellé le PM sur la compétence professionnelle du médecin légiste concerné. Elle a demandé si ce dernier avait été jugé suffisamment compétent et intègre pour continuer à exercer au sein de la police, compte tenu des conclusions du rapport d'enquête judiciaire, particulièrement critiques à son égard et recommandant une enquête sur ses compétences professionnelles.

Navin Ramgoolam a rappelé qu'une enquête était en cours et que le Directeur des poursuites publiques était impliqué. Il a précisé ne pas vouloir donner d'instructions sur les mesures à prendre ou à ne pas prendre tant que la procédure suit son cours.