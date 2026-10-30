Ile Maurice: Le domaine des Aubineaux célèbre la passion du végétal

Passionnés de jardinage, amoureux des plantes et amateurs de verdure, voici un événement à ne pas manquer : la fête des plantes du groupe Saint-Aubin. Célébrée deux fois par an, en mai et en octobre, celle-ci revient pour une nouvelle édition ce week-end au domaine des Aubineaux, à Forest-Side.

A cette occasion, une vingtaine d'exposants sont présents afin de faire découvrir au public une belle diversité de végétaux et de produits liés au jardinage. A titre d'exemple, des plantes décoratives, des légumes, des herbes aromatiques et épices, des arbres fruitiers, des engrais et des produits destinés à l'entretien des sols. Il y en a pour tous les goûts et toutes les envies.

Au-delà des stands, les visiteurs peuvent profiter d'un espace de restauration, déjeuner sur place ou découvrir les produits proposés par le groupe Saint-Aubin, notamment du thé. La boutique aménagée au sein de la Maison des Aubineaux complète cette expérience. Pour prolonger le plaisir, le restaurant du domaine est exceptionnellement ouvert pour le dîner du vendredi soir et celui du samedi soir.

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La fête des plantes se poursuit jusqu'à ce dimanche le 1er novembre, de 9 h 30 à 17 heures. Une occasion de découvrir de nouvelles variétés, de rencontrer des exposants et, surtout, de renouer avec le plaisir simple de cultiver et de faire entrer la nature dans son quotidien.

Compost et terreau

Fidèle à la fête des plantes, la société Elegant Greenery, présente depuis plus de dix ans, entend faire (re)découvrir aux visiteurs la richesse et la diversité de son offre végétale. Fleurs, fougères, plantes aromatiques et épices, plantes d'intérieur ou d'extérieur. Asha, une représentante, souligne la fidélité de l'entreprise à ce rendez-vous devenu incontournable pour les amoureux des plantes.

De son côté, BiobiN Mauritius présente une gamme de produits destinés aux passionnés de jardinage et à ceux qui souhaitent prendre soin de leurs plantations de manière plus naturelle. «Nous proposons, comme à notre habitude, notre compost ainsi que du terreau en sacs de cinq litres», confie Julien Rambert. Les visiteurs peuvent également découvrir deux types de terre de plantation. Le premier est enrichi en compost, tandis que le second est un mélange plus complet comprenant du cocopeat, de la tourbe, de la perlite, du compost et du charbon. L'entreprise propose aussi des copeaux de bois (woodchips), des tours à lombricompostage (worm **towers) et des kits de thé de compost (compost tea kits). Une offre variée qui met en avant des solutions pratiques pour améliorer la qualité des sols et favoriser un jardinage plus durable.

Plantes décoratives, indigènes, endémiques et exotiques

Un peu plus loin, nous découvrons Raj Basenu, de Midlands, qui partage une passion cultivée depuis plus de quatre décennies. Ancien professionnel de l'agriculture et botaniste de formation, il propose, à travers son entreprise le Ram Vaikuntha Garden, une grande variété de plantes décoratives, indigènes, endémiques et exotiques. Son stand accueille également des légumes, des fruits, des fleurs, des plantes aromatiques et des épices. Une attention particulière est accordée aux espèces locales, en particulier le café indigène de Maurice. Aujourd'hui à la retraite, Raj Basenu poursuit cette passion en cultivant et en faisant découvrir une diversité de plantes, tout en mettant en valeur la richesse du patrimoine végétal mauricien.

Brinda Jalim n'est pas en reste. Elle participe à la fête des plantes du domaine des Aubineaux avec une belle sélection de végétaux. Elle met en avant différentes variétés de plantes, dont des chimonanthes, des roses, des palmiers de Rodrigues, des salvias, des hortensias, des azalées et des lavandes.

Son stand accueille aussi des bougainvillées, des médinillas et plusieurs autres plantes décoratives, offrant aux visiteurs un large choix pour embellir leurs jardins. «Nous sommes très heureuses d'être ici car nous retrouvons beaucoup de personnes que nous connaissons et par**tageons notre amour des plantes», fait ressortir Brinda Jalim. Au-delà de la vente, c'est donc aussi le plaisir des rencontres et de la convivialité qui anime sa participation à cet événement. Comme le fait remarquer Stéphanie Bourde-Félix, responsable des communications du groupe Saint-Aubin, «la fête des plantes du groupe Saint-Aubin rassemble les Mauriciens autour d'une même passion : la nature».