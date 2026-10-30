Ile Maurice: «Sirandann» et concert à savourer samedi au Caudan Waterfront

Et si la culture mauricienne se savourait aussi à travers ses devinettes ? C'est dans cet esprit que le ministère de la Jeunesse et des sports, en collaboration avec le Mauritius Recreation Council (MRC), organise un programme culturel et un concert intitulés Sirandann à siroter : sa nou kiltir, ce samedi 31 octobre, au Caudan Waterfront, à Port-Louis, de 17 h 30 à 21 h 30.

Cette manifestation mettra à l'honneur le patrimoine culturel mauricien, notamment à travers les sirandann, ces devinettes traditionnelles qui se transmettent de génération en génération, nous a confié Vinay Narrainen, à la tête du MRC. Il a ajouté que plusieurs artistes, dont Zul Ramiah et Annega, se produiront sur scène durant la soirée. Des slameurs seront également de la partie.

Des questions-réponses sur les sirandann seront au programme. Le public pourra y participer et recevoir des cadeaux. D'ailleurs, un clin d'oeil particulier sera fait à 99 Sirandanes à siroter... (Et si la centième était dans votre tête), l'ouvrage de Philippe Forget, chairman du groupe La Sentinelle, consacré aux sirandann. Des exemplaires du livre seront offerts sur place aux gagnants. Une belle occasion de célébrer la richesse de la culture mauricienne, entre musique, traditions orales et plaisir de partager les trésors de notre patrimoine.

Restez informé des derniers gros titres sur WhatsApp | LinkedIn

Le ministre de la Jeunesse et des sports, Deven Nagalingum,ainsi que plusieurs autres personnalités, sont attendus à cet événement.