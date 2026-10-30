Madagascar: Accusation de coup d'État - Le Gal Razakarimanana porte plainte contre un conseiller à la Présidence

À l'allure où vont les choses, ce bras de fer risque de se solder par une bataille judiciaire entre politiciens pro-régime.

« Je vous invite à vous affronter en duel comme à l'époque des chevaliers. Je vous laisse le choix des armes... On peut se donner rendez-vous dans un lieu qui vous convient. » La guerre est maintenant ouverte entre le général à la retraite Razakarimanana Ferdinand et le conseiller spécial du président de la Refondation de la République de Madagascar, Harifidy Ramanadraibe. Ce dernier a accusé l'ancien PDS d'Antananarivo de fomenter un coup d'État contre le régime du colonel Mickaël Randrianiriana. Une accusation que l'officier général n'entend pas laisser impunie.

En effet, au cours d'une conférence de presse qui s'est tenue hier, le général Ferdinand Razakarimanana a tenu à démentir les accusations portées à son encontre, tout en affirmant qu'il allait porter plainte et ne reculerait pas malgré le statut de son adversaire. Bénéficiant du soutien des politiciens regroupés au sein de la plateforme dénommée Groupe d'Ampefiloha, il affiche une détermination sans faille et entend aller jusqu'au bout de sa démarche. D'ailleurs, le pasteur Edward Tsarahame, un des membres de cette force politique, a lancé un appel au PRRM afin de réclamer le limogeage du conseiller spécial concerné par cette affaire.

Révélation polémique. À l'allure où vont les choses, ce bras de fer risque de se solder par une bataille judiciaire entre politiciens pro-régime. Pour rappel, Harifidy Ramanadraibe avait récemment annoncé l'existence d'un projet de coup d'État visant à renverser le régime en place. Des noms de politiciens ont été cités lors de cette révélation. Parmi eux figurent le général Ferdinand Razakarimanana, l'ancien ministre Tabera Randriamanantsoa et Tahina Razafinjoelina, un autre conseiller spécial à la Présidence, non moins président national du parti Tia Tanindrazana. Ce dernier avait, lui aussi, démenti l'information le citant dans un coup d'État contre son propre patron.

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D'autant plus que la révélation avait été faite pile au moment où le PRRM, le colonel Michaël Randrianirina, avait dénoncé l'existence de certains membres de son entourage direct qui prépareraient des actes de déstabilisation contre le régime de la Refondation. En 2021, le général Ferdinand Razakarimanana avait déjà été accusé d'être impliqué dans l'affaire Apollo 21, qui visait le renversement de l'ancien président Andry Rajoelina. Une affaire qui lui avait valu un séjour en prison à l'époque. Il convient aussi de noter que ce n'est pas la première fois que Harifidy Ramanandraibe annonce l'existence d'un projet de coup d'État contre la Refondation. Au mois d'avril dernier, il avait révélé l'existence de 10 mercenaires français qui auraient préparé une déstabilisation. Venant d'un conseiller à la Présidence, l'accusation avait fait réagir l'ambassade de France à l'époque. On attend désormais de voir la suite de cette énième révélation polémique.