Madagascar: Plateforme Kintana - « Aucune intention de déstabiliser le pays »

L'Antoko Kintana rejette les accusations de tentative de déstabilisation visant ses membres. Lors d'une conférence de presse organisée hier à Ampefiloha, Tabera Randriamanantsoa a apporté des explications sur les récentes réunions de sa formation politique, à la suite des déclarations d'un conseiller de la Présidence de la Refondation de la République de Madagascar.« Nos réunions avaient pour objectif de débattre de la situation générale du pays. Il n'a jamais été question de déstabiliser le pays », a-t-il expliqué. Et d'ajouter que sa formation politique entend contribuer à la refondation en avançant des pistes de réflexion.

Pacte national. La plateforme a également présenté deux documents qu'elle a élaborés. Le premier, intitulé « Pacte national inclusif de transition et de refondation », rassemble des propositions sur l'organisation et la conduite de la transition politique. Tabera Randriamanantsoa a précisé que ce document vise à alimenter les réflexions sur l'avenir institutionnel du pays. Le second document, baptisé PADRE, pour « Pacte délibéré pour la refondation sociale et économique », porte sur les orientations socio-économiques proposées par la formation politique en vue du redressement national.

Processus de refondation. Et c'est dans cette optique que les deux documents seront transmis, dans les prochains jours, à la Présidence de la République, à la Primature ainsi qu'au Conseil oecuménique des Églises chrétiennes de Madagascar (FFKM). La plateforme entend soumettre sa vision aux responsables concernés. Reste à savoir quelle suite sera donnée à ces documents dans le processus de refondation.