Madagascar: Huiles essentielles - Un objectif d'un milliard de dollars d'exportations à l'horizon 2040

Les acteurs de la filière des huiles essentielles visent haut. Le Groupement des exportateurs d'huiles essentielles et extraits de Madagascar (GEHEM) se fixe pour objectif d'atteindre un milliard de dollars de chiffre d'affaires à l'exportation d'ici 2040.

In Cosmetics Asia 2026

Un objectif ambitieux quand on sait qu'actuellement, les exportations malgaches d'huiles essentielles représentent seulement 101 millions de dollars. « C'est tout à fait réalisable, car ces dernières années, les exportations malgaches ont doublé tous les cinq ans », explique le GEHEM. Pour y parvenir, la filière devra diversifier ses produits, gagner de nouveaux marchés et renforcer la compétitivité de ses entreprises.

C'est justement dans cette perspective que Madagascar participera à l'In-Cosmetics Asia 2025, qui se déroulera en Thaïlande du 3 au 5 novembre prochain. Une manière pour le GEHEM de partir à la conquête des industriels asiatiques de la cosmétique. En effet, l'Asie pèse lourd pour la filière puisque, en 2025, ce continent a absorbé 66 % des exportations malgaches d'huiles essentielles et d'extraits naturels.

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Salon de référence

Madagascar sera représentée par six entreprises dans ce salon : Bioesoil, Biomex, Floramad, Sweetmom by Jacarandas Group et Vonimanitra Madagascar. Le GEHEM coordonnera la délégation, aux côtés du ministère du Commerce et de la Consommation et de l'équipe du projet PIC 3. Cette participation aura son pesant d'or dans la promotion de la filière, quand on sait qu'In-Cosmetics Asia est le salon de référence des ingrédients cosmétiques en Asie-Pacifique.

Il réunit formulateurs, laboratoires, fabricants, acheteurs et spécialistes de la parfumerie. L'édition 2026, organisée au BITEC de Bangkok, annonce plus de 770 exposants, un record. Pour les exportateurs malgaches, il s'agit de présenter leurs produits, de rencontrer des acheteurs et d'explorer des partenariats commerciaux et technologiques. Le GEHEM espère transformer ces contacts en contrats à l'exportation et renforcer la visibilité des ingrédients malgaches.