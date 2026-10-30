Madagascar: Rivo Rakotovao - Présentation des copies figurées de ses lettres de créance à Bruxelles

Entre Bruxelles et Antananarivo, un vent de Refondation souffle sur la diplomatie. En présentant ses copies figurées, Rivo Rakotovao lance un partenariat axé sur l'économie et l'avenir.

C'est une étape protocolaire décisive qui vient d'être franchie sur l'échiquier diplomatique européen. Rivo Rakotovao, ambassadeur extraordinaire et plénipotentiaire désigné de la République de Madagascar auprès du Royaume de Belgique, a officiellement présenté les copies figurées de ses lettres de créance à l'ambassadeur Pierre Cartuyvels, chef du protocole du SPF (Service public fédéral) Affaires étrangères. Cette rencontre de premier plan s'est tenue au prestigieux palais d'Egmont, à Bruxelles, marquant le coup d'envoi du parcours d'accréditation du diplomate malgache avant sa future audience solennelle avec Sa Majesté le roi Philippe.

Diplomatie économique. Au-delà des strictes traditions protocolaires, cet échange au sommet a permis aux deux personnalités de réaffirmer l'excellence des liens historiques unissant Antananarivo et Bruxelles, tout en affichant une volonté commune d'insuffler une impulsion inédite à la coopération bilatérale. Le pivot central de cette nouvelle ère réside incontestablement dans la diplomatie économique. L'ambassadeur Rivo Rakotovao l'a martelé : l'amitié politique traditionnelle doit désormais se traduire par des retombées concrètes, génératrices de valeur ajoutée et d'emplois pour la population malgache.

Plusieurs secteurs clés ont ainsi été passés au crible pour stimuler ce partenariat, notamment la transformation locale des filières agricoles et halieutiques, le développement des énergies renouvelables, l'exploitation durable des ressources naturelles, la modernisation logistique et portuaire, sans oublier les volets cruciaux de la formation professionnelle et des échanges universitaires.

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Message clé. En effet, le diplomate Rivo Rakotovao a porté à Bruxelles le message clé de la politique malgache : la Refondation. En présentant la vision des autorités, il a rappelé les progrès institutionnels et socio-économiques accomplis pour bâtir un État moderne, fondé sur la bonne gouvernance, la justice sociale et la souveraineté économique, dans une approche de diplomatie d'ouverture, d'équilibre et de pragmatisme. Pour la Belgique, partenaire clé de l'Union européenne, Madagascar est un pôle stratégique dans l'océan Indien.

En s'installant à Bruxelles -- carrefour d'influence européenne couvrant aussi le Luxembourg et les institutions communautaires --, Rivo Rakotovao illustre l'importance accordée par Antananarivo à ce poste. L'objectif est de faire peser la voix malgache sur les grands dossiers mondiaux et européens : urgence climatique, biodiversité, sécurité alimentaire et financements innovants pour le développement durable. La prochaine remise des lettres de créance au roi Philippe officialisera l'ouverture de ce chapitre prometteur pour l'axe Antananarivo-Bruxelles.