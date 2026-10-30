Madagascar: ONTM - Sept candidatures reçues pour le poste de directeur exécutif par intérim

30 Octobre 2026
Midi Madagasikara (Antananarivo)
Par Navalona R.

La désignation d'un directeur exécutif (DE) par intérim au sein de l'Office national du tourisme de Madagascar (ONTM) suscite une vive controverse depuis plusieurs jours.

À la suite de la renonciation de Jean-Marc Razakazafy à prendre ses fonctions, l'ONTM a lancé hier, à 11 heures, un appel à candidatures sur le réseau LinkedIn afin d'assurer la continuité de ses activités. La date limite de dépôt des candidatures avait été fixée à 14 heures, soit seulement trois heures après la publication de l'offre. Malgré ce délai très court, plusieurs dossiers ont été transmis. Selon une source informée, sept candidatures ont été officiellement reçues dans les délais prescrits par les termes de référence. Le profil recherché exige notamment un diplôme de niveau bac + 5 en tourisme, en gestion ou en économie, ainsi qu'au moins cinq années d'expérience dans la direction d'une organisation.

Missions. Il convient de rappeler que le DE par intérim avait été désigné par les membres du Conseil d'administration sans que le quorum requis soit atteint, ce qui explique la contestation du ministère du Tourisme et de l'Artisanat. Néanmoins, certaines voix soulignent que les différents scrutins organisés ces dernières années au niveau de l'Office national et des Offices régionaux du tourisme n'auraient pas non plus respecté ces procédures. Le nouveau DE par intérim aura pour mission de restaurer la confiance des partenaires financiers existants et de diversifier les sources de financement de l'organisme. Il devra également veiller à l'exécution des décisions du Conseil d'administration.

D'après le cahier des charges, il sera en outre chargé d'assurer, pour le compte de l'ONTM, le suivi opérationnel, administratif et documentaire des dossiers juridiques et des procédures judiciaires relatifs aux irrégularités constatées lors de la cessation de fonctions et du licenciement de l'ancien directeur exécutif. Affaire à suivre.

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