Le Président de la Refondation, le colonel Michaël Randrianirina, a rencontré plusieurs personnalités russes dès le premier jour de sa mission, en marge du Sommet Russie-Afrique. Coopération, formation et solutions financières figuraient au menu, avec une proposition de 10 millions USD pour la culture et la langue.

C'était le lundi 26 octobre dernier. La capitale russe a accueilli une rencontre entre la délégation malgache conduite par le Président de la Refondation de la République de Madagascar, le colonel Michaël Randrianirina, et des représentants d'institutions et d'organisations russes. Le ministre de l'Économie et des Finances, Dr Herinjatovo Aimé Ramiarison, ainsi que plusieurs membres du gouvernement malgache, ont participé aux échanges. Du côté russe figuraient Alexander Andreyevich Dorofeev, Ilan Mironovich Shor, Viatcheslav Edouardovich Tolmatchev, Boris Alexandrovich Chernyshov, Tchaika, Mikhail Viktorovich Dorofeev et Alisa Simonovna Symonyan.

Au cours des présentations, les interlocuteurs russes ont exposé des initiatives de coopération culturelle, éducative, scientifique et humanitaire. Centres de langue et de culture, échanges universitaires, formations, programmes destinés à la jeunesse et assistance sociale ont été évoqués. Les expériences présentées pourraient ouvrir des perspectives pour la formation de compétences malgaches et le rapprochement entre les deux pays. L'un des intervenants a proposé une enveloppe de 10 millions de dollars américains destinée au développement des activités culturelles et linguistiques à Madagascar. Les modalités de mobilisation de ce financement restent cependant à préciser.

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Faciliter les échanges. La dimension économique de la rencontre a été marquée par l'intervention des représentants d'A7, dont Ilan Mironovich Shor. Cette structure a présenté ses services de paiements internationaux, d'opérations de change et de transactions utilisant des actifs numériques. Ses responsables ont expliqué vouloir faciliter les transferts transfrontaliers et accompagner les entreprises confrontées aux difficultés des circuits financiers. Ils ont aussi évoqué leur intérêt pour une expansion sur les marchés africains.

Pour Madagascar, de telles propositions nécessiteraient un examen, en particulier sur les plans réglementaire, monétaire et de la sécurité des transactions. Les discussions n'ont pas abouti à la conclusion d'un partenariat financier. Un autre volet a concerné la protection des droits et l'assistance aux personnes vulnérables. Les représentants russes ont détaillé leurs expériences en matière d'accompagnement juridique, de soutien social et de coopération institutionnelle. En réponse, la partie malgache a rappelé les besoins du pays et l'importance de partenariats répondant à ses priorités de développement. Les échanges se sont achevés sur une volonté de poursuivre le dialogue dans plusieurs secteurs. Reste à transformer les pistes présentées à Moscou en projets précis, avec des engagements et des conditions définis.