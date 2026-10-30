Madagascar: Sommet Russie/Afrique - Michaël Randrianirina s'exprime en malgache à Moscou

Le président malgache, Michaël Randrianirina, a prononcé son discours en malgache, le 29 octobre 2026, lors de la table ronde des chefs d'État et de gouvernement du sommet Russie-Afrique, à Moscou. Face à Vladimir Poutine et à son gouvernement, le dirigeant malgache a pris part aux discussions aux côtés de ses collègues africains. Michaël Randrianirina a souligné que les besoins en énergie constituaient une urgence pour Madagascar, un secteur dans lequel il souhaite développer une coopération avec la Russie.

La délégation malgache, comprenant notamment la ministre des Affaires étrangères, Alice N'Diaye, avait participé la veille à la séance plénière de la troisième édition du Forum économique et humanitaire Russie-Afrique, ouverte par le président russe Vladimir Poutine. Le patron du Kremlin a mis en avant la coopération russo-africaine dans les domaines économique, militaire, sanitaire et éducatif. Il a également insisté sur la souveraineté alimentaire, la transformation locale des ressources naturelles et le renforcement des échanges commerciaux entre la Russie et les pays africains. Ces rencontres constituent une nouvelle occasion pour Madagascar de consolider ses relations avec Moscou, dans un contexte de diversification des partenariats diplomatiques et économiques du continent africain.