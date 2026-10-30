Madagascar: Faculté EGS-Orange Madagascar - Le numérique pour renforcer l'employabilité des étudiants

La Faculté Économie, Gestion et Sociologie (EGS) de l'Université d'Antananarivo et Orange Madagascar ont officialisé hier un partenariat visant à renforcer les compétences numériques des étudiants et à faciliter leur insertion professionnelle. L'accord prévoit le paiement des frais de formation par Orange Money, des offres préférentielles de connectivité et des dotations en matériel pédagogique. Des forfaits Internet spécifiques seront proposés aux étudiants de la mention Gestion inscrits en formation à distance.

Récompenses financières. Des sessions de formation à l'intelligence artificielle (IA) générative ont déjà débuté pour les étudiants et les enseignants. Elles visent à favoriser un usage responsable de ces outils dans l'enseignement et la recherche. Des étudiants du « Master II Économie Mahatsangy » bénéficieront de formations et d'un accompagnement à l'Orange Digital Center afin de valoriser leurs travaux de recherche et de préparer leur entrée dans le monde professionnel. Du 29 au 31 octobre, soixante étudiants répartis en vingt équipes participent à ce « bootcamp » consacré au développement communautaire et à l'entrepreneuriat durable. Les initiatives les plus prometteuses pourront recevoir des récompenses financières et un accompagnement complémentaire.