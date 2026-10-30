Madagascar: FIFA U15 World Cup & Festival - Les jeunes Barea bouclent leur aventure dans le Top 40 mondial

Pour leur première participation à la FIFA U15 World Cup & Festival, les jeunes Barea ont signé un parcours plus qu'honorable à Bakou. Face à des nations issues des quatre coins du globe, ils ont démontré que le football malgache disposait d'une relève capable de rivaliser sur la scène internationale. Avec plusieurs performances remarquées et une place dans le Top 40 mondial, les jeunes Barea ont largement rempli leur mission.

Loin des projecteurs du Tier A, les jeunes Barea ont néanmoins marqué les esprits lors de la première édition de la FIFA U15 World Cup & Festival, disputée à Bakou. Face à des adversaires issus des quatre coins du monde, la sélection malgache a démontré qu'elle avait sa place parmi les nations les plus compétitives de sa catégorie. L'aventure des protégés des entraîneurs Yvon et Naval s'est arrêtée en quarts de finale du Tier B, après une lourde défaite face au Sénégal (0-4), l'une des équipes les plus impressionnantes du tableau.

Ce revers n'efface toutefois en rien le parcours réalisé par les jeunes Malgaches depuis le début de la compétition. Durant la phase de groupes, les Barea ont signé quatre victoires en cinq rencontres. Les succès face au Mozambique (2-0), à la Nouvelle-Zélande (4-3), à Porto Rico (4-3) et à la Somalie (2-1) leur ont permis de terminer à la deuxième place du groupe T, derrière le Venezuela, qui les a devancés de peu dans la course à la qualification au Tier A. Reversés dans le Tier B, les Malgaches ont poursuivi sur leur lancée en éliminant successivement l'Irak (2-1), puis l'Ouzbékistan (4-1), confirmant leur efficacité offensive et leur capacité à répondre présents dans les matchs à élimination directe.

Après leur élimination face au Sénégal, les jeunes Barea ont encore trouvé les ressources nécessaires pour terminer la compétition sur une note positive lors des matchs de classement. Opposés à la Slovaquie dans le tableau des places 37 à 40, ils se sont imposés 2 buts à 1. Menés dès la quatrième minute, les Malgaches ont renversé la situation en seconde période grâce à des réalisations de Mendrika et Riciano.

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Avec sept victoires au total et une place dans le Top 40 sur 191 pays participants, Madagascar quitte l'Azerbaïdjan avec de solides motifs de satisfaction. Un résultat encourageant qui vient récompenser le travail effectué dans le cadre du programme FIFA Talent Development Scheme et qui laisse entrevoir de belles perspectives pour cette génération montante du football malgache.