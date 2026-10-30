Madagascar: Tennis - La Sipem Banque Cup reprend ses quartiers à Ambohitrarahaba

Les passionnés de la petite balle jaune ont rendez-vous ce week-end au Country Club d'Ambohitrarahaba. Pour sa troisième édition, la Sipem Banque Cup revient les 31 octobre et 1er novembre avec l'ambition de confirmer sa place parmi les tournois les plus attendus du calendrier tennistique malgache.

Portée par Sipem Banque, partenaire historique des PME et des entrepreneurs depuis plus de trois décennies, la compétition associe une nouvelle fois le sport et le monde des affaires. L'événement réunira aussi bien des amateurs de tennis que des chefs d'entreprise, des cadres et des décideurs dans un cadre propice aux échanges. Sur les courts en terre battue d'Ambohitrarahaba, les participants se disputeront une dotation de 7 millions d'ariary, ainsi que plusieurs récompenses destinées à valoriser leurs performances. Fidèle à son concept, le tournoi proposera à la fois un tableau Open accessible à tous les passionnés et une formule sur invitation réunissant des joueurs de différents horizons. Née en 2024 pour répondre au manque de compétitions régulières, la Sipem Banque Cup a progressivement trouvé son public. Après une première édition consacrée au double, puis une deuxième édition légèrement reportée mais couronnée de succès, l'épreuve entend poursuivre sur sa lancée.

Au-delà de l'aspect sportif, l'événement met en avant des valeurs de persévérance, de dépassement de soi et de goût du défi, des principes que la banque estime partager avec les entrepreneurs qu'elle accompagne. Cette vision se traduit également par son engagement en faveur du développement du tennis malgache, renforcé cette année par un partenariat avec la Fédération malgache de tennis.