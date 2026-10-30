Madagascar: Creative Minds 2026 - Les talents créatifs malgaches sous les projecteurs

Sous le thème « From Madagascar to the World », la troisième édition de Creative Minds Madagascar franchit un nouveau cap. Entre compétitions, expositions, masterclass et remise de prix, l'événement veut faire de la créativité malgache un véritable moteur de rayonnement et d'innovation.

Creative Minds Madagascar revient pour une troisième édition sous le thème « From Madagascar to the World ». L'événement ambitionne de mettre en lumière les talents créatifs malgaches et de leur donner une portée internationale. Cette édition marque une évolution importante. Cette fois-ci, Creative Minds se déroulera en deux temps afin d'offrir davantage d'opportunités de visibilité, de rencontres et de valorisation aux créateurs. Le premier rendez-vous sera la Semaine de la Créativité, programmée du 4 au 6 décembre à l'ESTI Antanimena. Ces trois jours seront dédiés à l'expression artistique, à l'innovation et au partage d'expériences.

La Creative Week réunira artistes, artisans, designers, développeurs, créateurs de contenu et entreprises. L'objectif est de favoriser les échanges et d'encourager les collaborations entre différents univers créatifs. Les créateurs issus de disciplines non numériques disposeront d'espaces d'exposition pour présenter leurs oeuvres, leurs produits et leur savoir-faire au public ainsi qu'aux professionnels présents. Des concours permettront également aux participants de défendre leurs projets autour du thème de l'édition. Les candidats devront présenter leurs idées et convaincre un jury lors de séances de pitch.

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Le numérique sera également à l'honneur avec un Game Jam, au cours duquel des équipes développeront des prototypes de jeux vidéo dans un temps limité avant de présenter leurs réalisations devant le jury. Un défi créatif en direct mettra aussi à l'épreuve des graphistes, des designers et des créatifs. Leur mission sera de proposer des solutions innovantes à partir d'une problématique donnée. Plusieurs masterclass et ateliers consacrés à des sujets d'actualité tels que l'éducation financière, la cybersécurité ou encore le développement professionnel figurent également au programme.

Les compétitions seront ouvertes aux amateurs, aux freelances et aux professionnels. Des récompenses en numéraire ainsi que des lots offerts par les partenaires viendront récompenser les meilleures performances.

Une soirée de gala pour la remise des trophées des créatifs

Par ailleurs, le second temps fort aura lieu le 11 décembre avec le Creative Gala. Cette soirée clôturera l'événement en célébrant les personnalités et les projets qui ont marqué l'année créative malgache. Les Creative Minds Awards distingueront notamment le meilleur créateur de contenu digital, le meilleur site web, la meilleure campagne de marketing digital ou encore le studio de l'année, entre autres. Onze catégories sont au programme cette année. Les lauréats seront choisis par un jury après étude des candidatures reçues. Les gagnants recevront des trophées, des récompenses offertes par les partenaires et un accompagnement dédié.

Pour Kevin Radafy, responsable des partenariats et de la logistique, cette édition traduit une ambition claire : faire rayonner le savoir-faire malgache et construire, à terme, un véritable festival de la créativité.