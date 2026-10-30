Madagascar: Mada Fiesta Party 1 - Bamby, Neiman, Taija et Karaba en tête d'affiche

Les amateurs de musiques urbaines auront rendez-vous à Mahamasina le 6 novembre pour un grand spectacle réunissant des figures internationales et des artistes malgaches. Portée par Bamby, Neiman, Taija et DJ Karaba, la première édition de Mada Fiesta entend offrir un spectacle d'envergure tout en posant les bases d'un rendez-vous culturel appelé à s'inscrire dans la durée.

Le compte à rebours est lancé pour Mada Fiesta. Le 6 novembre prochain, la tribune du Kianja Barea de Mahamasina vibrera au rythme du dancehall, de l'afro et des musiques urbaines, à l'occasion d'un événement qui ambitionne de s'imposer durablement dans le calendrier des grands spectacles de Madagascar. Présenté officiellement hier lors d'une conférence de presse au Kianja Barea, ce premier rendez-vous réunira sur une même scène plusieurs figures populaires de la musique malgache, comme Wawa, Big MJ, Agrad, Rijade et d'autres, aux côtés d'artistes internationaux déjà bien connus du public local. Dès 14 heures et jusqu'à l'aube, les spectateurs sont attendus pour une longue fête musicale placée sous le signe du partage et de la découverte.

Pour les organisateurs, l'événement dépasse largement le cadre d'un simple concert. « Nous voulons permettre au public malgache de vivre des spectacles de calibre international sans avoir à quitter le pays. L'objectif est également de rapprocher les artistes internationaux des talents locaux et de construire un rendez-vous culturel appelé à s'inscrire dans la durée », a expliqué Mesmee Ramiatrika, responsable de Mada Fiesta.

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Au-delà de l'aspect festif, les promoteurs mettent aussi en avant les retombées attendues pour l'économie locale. « Un événement de cette ampleur constitue une véritable vitrine pour Madagascar. Il génère de l'activité pour de nombreux acteurs, participe à la promotion de la destination Madagascar et contribue à la valorisation de la scène artistique locale », a souligné Irina Tsimijaly, responsable de la communication. Les artistes invités, notamment Bamby, Neiman, Taija et DJ Karaba, se réjouissent de pouvoir rencontrer un public malgache qui suit déjà leurs carrières à travers les réseaux sociaux et les plateformes numériques. Les organisateurs ont par ailleurs assuré que tous les dispositifs nécessaires seraient mis en place afin de garantir le bon déroulement de l'événement. « La sécurité figure parmi nos priorités. Les billets sont déjà disponibles à des tarifs accessibles et plusieurs offres promotionnelles accompagneront leur commercialisation », a affirmé Tommy Dialo.

L'aventure ne s'arrêtera pas à Antananarivo. Dès le lendemain, le 7 novembre, Mada Fiesta prendra la direction de Nosy Be, confirmant sa volonté d'étendre les grands rendez-vous culturels au-delà de la capitale et d'associer spectacle et destination touristique de premier plan.