Madagascar: KOBA LABS - Le vinyle et le DJing à l'honneur à l'AFT

30 Octobre 2026
Midi Madagasikara (Antananarivo)
Par Hanitra Andria

Du 4 au 6 novembre 2026, BSKMG investit l'Alliance Française d'Antananarivo (AFT) pour une nouvelle édition de KOBA LABS dédiée à l'univers du DJing et des vinyles. Ouvert à tous et entièrement gratuit, l'événement propose une immersion au coeur de la culture du mix et du disque noir.

Pendant trois jours, les visiteurs pourront découvrir une exposition-vente de vinyles animée par un collectionneur passionné. Des séances d'initiation au DJing seront également organisées afin de permettre au public de se familiariser avec le matériel professionnel et d'appréhender les bases du mix.

À travers cette rencontre, BSKMG entend transmettre la culture du vinyle, valoriser l'art du DJing et offrir à chacun l'opportunité d'explorer de nouvelles sonorités dans une ambiance conviviale, interactive et accessible.

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