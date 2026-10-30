Afrique: Sommet Russie-Afrique - Félix Tshisekedi lance un appel à l'action pour la paix et un développement mesurable !

Représentant la RDC au 3e Sommet Russie-Afrique, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, Président de la République, s'est exprimé hier, jeudi 29 octobre 2026, à Moscou, lors de la session plénière des Chefs d'État et de gouvernement invités aux assises. Son intervention a porté notamment sur la situation sécuritaire dans l'Est de la République démocratique du Congo, le renforcement de la coopération économique et la nécessité d'une réforme de la gouvernance internationale.

Devant ses homologues africains et le Président russe Vladimir Poutine, le Chef de l'État a réaffirmé la volonté de la RDC de diversifier ses partenariats internationaux, dans le respect de sa souveraineté et de son indépendance de décision. "Pour nous, diversifier nos partenariats n'est pas choisir un camp : c'est renforcer notre liberté de décision au service de nos populations", a-t-il déclaré. Abordant la situation sécuritaire dans l'Est du pays, le Président de la République a attiré l'attention des participants sur les souffrances des populations civiles et les conséquences de l'exploitation illicite des ressources naturelles, qui contribue au financement des conflits armés.

« Dans l'Est de notre pays, les souffrances des populations en témoignent chaque jour : les ressources exploitées illicitement financent la guerre, et la guerre interdit le développement. Notre choix est celui d'une paix durable, qui garantisse la sécurité de nos concitoyens et rétablisse l'autorité de l'État sur l'ensemble du territoire national », a-t-il affirmé.

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Le Chef de l'État a également réaffirmé l'engagement de la RDC dans les processus diplomatiques de Washington et de Doha, en articulation avec la médiation de l'Union africaine, tout en insistant sur la nécessité d'une mise en oeuvre effective et vérifiable des engagements pris. Rappelant les exigences des résolutions 2773 et 2808 du Conseil de sécurité des Nations unies, le Président Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo a précisé : « Les résolutions 2773 et 2808 du Conseil de sécurité fixent des exigences claires : la cessation des hostilités ; le retrait du M23 des zones qu'il occupe, quelle que soit l'appellation qu'il se donne ; la fin du soutien des Forces de défense rwandaises à ce mouvement et leur retrait du territoire congolais ; la fin de tout appui aux groupes armés ; la mise en oeuvre des engagements relatifs à la neutralisation des FDLR ».

Dans cette perspective, il a directement interpellé la Fédération de Russie sur sa responsabilité dans l'application de ces résolutions. "Ces résolutions ont été adoptées à l'unanimité : elles portent aussi la voix de la Fédération de Russie. J'appelle donc la Russie, en sa qualité de membre permanent du Conseil de sécurité, à soutenir pleinement leur application et les efforts de médiation". Sur le plan économique, le Président de la République a présenté les priorités de la RDC dans le cadre du partenariat Russie-Afrique, notamment l'accès à l'énergie, le développement des infrastructures, la transformation locale des minerais et la sécurité alimentaire. Il a plaidé pour des projets économiquement viables, accompagnés de financements identifiés, de calendriers réalistes et de mécanismes de suivi, afin que cette coopération produise des résultats concrets pour les populations.

Concernant la gouvernance internationale, le Chef de l'État a insisté sur la nécessité d'une réforme du Conseil de sécurité des Nations unies, afin de corriger la sous-représentation du continent africain au sein de cette instance. "L'Afrique doit peser sur les décisions qui engagent son avenir. La réforme du Conseil de sécurité doit corriger l'injustice historique faite à notre continent, conformément à la position africaine commune portée par le Consensus d'Ezulwini et la Déclaration de Syrte. Elle doit aussi mieux articuler l'action des Nations Unies avec les mécanismes africains de prévention et de règlement des conflits.

Nous souhaitons poursuivre avec la Fédération de Russie un dialogue qui produise des avancées concrètes sur cette question". Le Président de la République a par ailleurs rappelé que la RDC, membre non permanent du Conseil de sécurité pour la période 2026-2027, entend exercer cette responsabilité avec indépendance, en privilégiant le dialogue et le règlement pacifique des différends, notamment en Ukraine et au Moyen-Orient, ainsi que la protection des populations civiles.

En conclusion, le Chef de l'État a réaffirmé la disponibilité de la RDC à approfondir sa coopération avec la Fédération de Russie, dans un esprit de respect mutuel, de réciprocité et de recherche de résultats tangibles : « Davantage de sécurité, une capacité accrue à produire, une voix africaine mieux entendue : c'est à l'aune de ces trois résultats que nos peuples jugeront notre rencontre ».