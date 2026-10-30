Congo-Kinshasa: Vision de Félix Tshisekedi en marche, Secteur pétrolier au pays - Le FMI salue des réformes tangibles et félicite Daniel Mukoko Samba

Le Vice-Premier Ministre, Ministre de l'Économie nationale, Daniel Mukoko Samba, s'est entretenu, mercredi 28 octobre 2026, par visioconférence, avec une délégation du Fonds Monétaire International (FMI), dans le cadre de la quatrième revue annuelle du programme économique et financier de la République démocratique du Congo soutenu par cette institution.

Cette séance de travail a permis de faire le point sur les réformes engagées dans le secteur pétrolier, notamment en matière de subvention des produits pétroliers, de structure des prix et de sécurisation de l'approvisionnement du marché national. Six principaux points ont été examinés au cours des échanges : la subvention pétrolière pour l'exercice 2026 et ses perspectives, l'ajustement du prix moyen frontière fiscal (PMFF), l'exclusion des sociétés minières du mécanisme de subvention, l'impact de la guerre sur le secteur pétrolier, l'évaluation des capacités de stockage des produits essentiels ainsi que la mise en oeuvre de l'Accord de partenariat stratégique.

À cette occasion, Daniel Mukoko Samba a présenté les données économiques collectées ainsi que la situation des pertes et manques à gagner (PMAG) enregistrés au cours des derniers exercices budgétaires. Il a notamment fait état des gains accumulés en janvier et février 2026, avant les pertes et manques à gagner constatés à partir du mois de mars de la même année. Le Vice-Premier ministre a précisé que les PMAG des premier et deuxième trimestres avaient été apurés dans leur quasi-totalité.

Abordant les conséquences de la guerre sur l'approvisionnement en produits pétroliers, le ministre de l'Économie nationale a indiqué que les mesures prises par le Gouvernement ont permis de prévenir les risques de pénurie dans les différentes zones du pays. Il a ainsi rassuré sur la disponibilité du carburant, tout en soulignant la nécessité de consolider les mécanismes d'approvisionnement.

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Dans cette perspective, le Gouvernement prévoit, en collaboration avec la raffinerie Dangote, la mise en place d'un mécanisme d'approvisionnement direct en produits pétroliers. A travers la Société Congolaise des Industries de Raffinage (SOCIR), cette initiative vise à renforcer l'approvisionnement du marché national, particulièrement dans les zones de l'intérieur du pays. Au terme des échanges, Calixte Ahokpossi, chef de mission du FMI, a salué les avancées enregistrées dans la réforme de la structure des prix des produits pétroliers et félicité le Vice-Premier ministre pour les progrès accomplis dans ce domaine.

Cette réunion a également connu la participation des représentants de la Présidence de la République, de la Primature, des ministères des Finances et des Hydrocarbures, de la Banque centrale du Congo (BCC), de la Direction générale des douanes et accises (DGDA), ainsi que de la GDPP.