Congo-Kinshasa: Réformes et modernisation - Le CAMI accélère sa transformation sous l'impulsion de Popol Mabolia Yenga

Lors de son 5e Café de presse, organisé autour du thème « Où en sommes-nous ? », le Cadastre minier a présenté les avancées de ses réformes, les résultats de l'assainissement du fichier cadastral et la digitalisation comme levier de modernisation de ses services.

A l'ouverture des travaux, le Directeur général du CAMI, M. Popol Mabolia Yenga, a dressé le bilan des actions menées par son institution, notamment en matière de gestion financière, de sécurisation des titres miniers et d'assainissement du fichier cadastral. Sur ce dernier point, il a indiqué que les opérations engagées ont permis à l'État congolais de récupérer, en deux ans, plus de 50 000 km² de périmètres miniers détenus en violation des dispositions légales. Pour le responsable du CAMI, la digitalisation constitue un levier essentiel pour poursuivre la modernisation de l'institution.

« Nous sommes la porte d'entrée du secteur minier en RDC. Pour avoir la clé de cette porte, la clé, c'est la digitalisation », a-t-il déclaré. La relance de la production minière a également été au coeur de son intervention. M. Popol Mabolia Yenga a déploré la faiblesse de la production propre de certaines entreprises publiques, citant notamment la Gécamines et la SOKIMO. Il a souligné la nécessité pour ces sociétés de jouer pleinement leur rôle dans le développement économique du pays. Abordant la question des assurances, le DG a évoqué les contrats conclus avec la Société nationale d'assurances (SONAS) et RAWSUR, dans un contexte où les risques d'incendie appellent une attention particulière.

La cartographie géophysique parmi les enjeux abordés

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Les échanges se sont poursuivis avec Joël Adelard Ngoy Kasongo Tuvuvu, Directeur général adjoint de la Société géologique nationale du Congo (SGNC). Son intervention a porté sur la cartographie géophysique aéroportée de la RDC, notamment le magnétisme, la radiométrie et la gravimétrie.

Il a également présenté le bilan des levés réalisés ainsi que les perspectives dans ce domaine. Freddy Mwamba, Directeur général de la Cellule d'expertise et d'évaluation des substances minérales précieuses et semi-précieuses (CEEC), est ensuite intervenu. La Société minière de Kilo-Moto (SOKIMO) a également été présentée par son directeur financier, Michel Tshimbayi.

Cette 5e édition du Café de presse a réuni des responsables des services miniers et plusieurs acteurs du secteur autour de questions majeures : le potentiel minier de la RDC, l'assainissement du fichier cadastral, la relance de la production et l'apport de l'intelligence artificielle dans l'exploration minière.

A travers cette rencontre, le CAMI a donné l'occasion aux professionnels des médias de s'informer sur les réformes en cours, les résultats obtenus et les défis qui restent à relever pour améliorer la gouvernance du secteur minier congolais.