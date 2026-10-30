Congo-Kinshasa: OCC - Prof. Pierre Lohohola lance les travaux de consolidation des prévisions budgétaires 2027

Le Directeur Général de l'Office Congolais de Contrôle (OCC), le Professeur ordinaire Pierre Lohohola Osomba, a procédé, ce jeudi 29 octobre 2026, à l'ouverture officielle des travaux de consolidation des prévisions budgétaires pour l'exercice 2027, dans la salle polyvalente de l'Immeuble du Cinquantenaire de l'OCC. La cérémonie s'est déroulée en présence de l'Administrateur Kahindo Maregani, représentant le Président du Conseil d'Administration, de la Directrice Générale Adjointe, Madame Christelle Muabila, des Chefs de départements centraux, des responsables des Directions provinciales et des Agences, ainsi que du Président intérimaire de la Délégation syndicale nationale.

Ces travaux visent la consolidation des prévisions budgétaires avec les besoins réels de fonctionnement, les priorités institutionnelles et les objectifs opérationnels de l'OCC pour l'année 2027. Ils traduisent la volonté de la Direction Générale de renforcer la rigueur dans la planification, d'assurer une meilleure allocation des ressources disponibles et de soutenir efficacement les missions de contrôle, d'inspection, d'analyse et de certification confiées à cet établissement public à caractère scientifique et technique.

Dans son mot d'ouverture, le Professeur ordinaire Pierre Lohohola Osomba a rappelé que cet exercice annuel constitue à la fois une exigence statutaire et un instrument essentiel de planification et de bonne gouvernance. Avant d'aborder les enjeux liés à la gestion budgétaire de l'établissement, il a rendu un hommage appuyé au Président de la République, Chef de l'État, Son Excellence Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, saluant sa vision et son action en faveur de la paix, de la sécurité et du développement, qu'il a présentés comme des conditions indispensables à la stabilité et au progrès du pays.

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Abordant les orientations stratégiques pour l'exercice 2027, le Directeur Général a indiqué que les prévisions budgétaires doivent s'inscrire dans une dynamique de redressement et de modernisation de l'OCC. À cet effet, il a mis en avant quatre axes prioritaires : la normalisation et la gestion de la qualité; le renforcement des capacités techniques et logistiques, notamment à travers la modernisation des laboratoires existants, la construction de nouvelles infrastructures et la mise en place de nouvelles entités; la digitalisation des procédures d'exploitation, d'administration et de finances, avec pour perspective de tendre progressivement vers l'objectif « zéro papier »; ainsi que la réintégration des projets porteurs de croissance non réalisés en 2026.

Le Directeur Général a également invité les différentes sous-commissions à conduire leurs travaux avec réalisme, rigueur et sens des responsabilités, en s'appuyant sur les programmes d'action des différentes entités et sur le niveau d'exécution du budget 2026 à la fin du mois de septembre. Il a insisté sur la nécessité de rationaliser les dépenses non essentielles afin de dégager des marges financières destinées aux investissements prioritaires, au renforcement des capacités de production et à l'amélioration des infrastructures et des équipements de l'Office.

Dans cette perspective, il a souligné l'importance de l'accréditation des domaines d'activité stratégiques de l'OCC, particulièrement les laboratoires, ainsi que de l'assainissement de la gestion, de la consolidation de la paix sociale entre les agents et cadres, de la maîtrise des charges d'exploitation et de l'apurement progressif des engagements antérieurs. Il a, en outre, insisté sur la nécessité d'une gestion rigoureuse de la trésorerie, fondée sur une meilleure affectation des ressources disponibles, le désendettement et le financement des investissements, en privilégiant autant que possible l'autofinancement.

En conclusion, le Professeur ordinaire Pierre LOHOHOLA OSOMBA a exhorté les membres de la commission à faire preuve de discipline, de responsabilité et d'efficacité afin de proposer un budget réaliste, cohérent avec les ambitions de l'Office et adapté aux défis de l'exercice 2027. Il a ainsi officiellement déclaré ouverts les travaux de la Commission de consolidation des prévisions budgétaires 2027, en soulignant que la qualité des réflexions engagées devra contribuer au redressement de l'établissement, à l'amélioration de ses performances et au renforcement de sa contribution au service de la population et des opérateurs économiques.

La cérémonie d'ouverture s'est clôturée par une photo de famille réunissant les membres du Comité de gestion ainsi que les responsables des départements centraux et des directions provinciales de cet établissement public à caractère scientifique et technique.