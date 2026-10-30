Congo-Kinshasa: 24,8 milliards USD pour financer les priorités nationales, Budget 2027 - Judith Suminwa attendue aujourd'hui pour éclairer la lanterne des Députés Nationaux !

La Première Ministre, Judith Suminwa Tuluka, a présenté, hier jeudi 29 octobre 2026, devant l'Assemblée Nationale, le projet de loi de finances pour l'exercice 2027. Équilibré en recettes et en dépenses à 56.930 milliards de francs congolais, soit environ 24,8 milliards de dollars américains, ce projet budgétaire affiche une progression de près de 12 % par rapport au budget rectificatif de 2026. Il s'inscrit dans les orientations du Programme d'Actions du Gouvernement 2024-2028 et prend en compte les priorités économiques, sociales et sécuritaires du pays. Après les premières interventions des députés nationaux, la séance a été suspendue et les débats reportés à ce vendredi 30 octobre, date à laquelle la Cheffe du Gouvernement devra répondre aux préoccupations des élus du peuple.

Par ailleurs, dans son intervention, la Cheffe du Gouvernement a notamment présenté les principales réalisations enregistrées au premier semestre 2026. Les recettes mobilisées se sont élevées à 22.476 milliards de francs congolais, contre 20.746 milliards de dépenses exécutées, dégageant un solde positif de 1.730 milliards de francs congolais. Parmi les actions mises en avant figurent la poursuite de la gratuité de la maternité, la construction d'universités, les interventions humanitaires ainsi que les investissements dans les infrastructures routières et aéroportuaires.

Pour 2027, les allocations budgétaires s'articulent autour des six piliers du Programme d'Actions du Gouvernement. Les secteurs de l'accès aux services sociaux de base et de la protection du territoire national bénéficient respectivement de 14.151 milliards et 14.091 milliards de francs congolais. L'emploi et la protection du pouvoir d'achat mobilisent 10.991 milliards, tandis que l'efficacité des services publics, l'aménagement du territoire et la gestion durable de l'environnement disposent également d'enveloppes dédiées.

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Sur le plan macroéconomique, Judith Suminwa a annoncé une croissance du PIB réel projetée à 5,8 % en 2027, contre 5,6 % en 2026. Le Gouvernement table également sur une inflation moyenne de 6,4 % et un taux de change moyen de 2.300 francs congolais pour un dollar américain. La mobilisation des recettes intérieures constitue, à cet égard, un autre axe majeur du projet, avec des prévisions de recettes courantes de 40.211 milliards de francs congolais.

La Première Ministre a, par ailleurs, souligné la poursuite des réformes des finances publiques, notamment la digitalisation des marchés publics, la modernisation des administrations financières et la préparation du passage au budget-programme. Elle a également rappelé que les dépenses prévues tiennent compte des impératifs de défense, de sécurité, de cohésion nationale et de développement des infrastructures.

En sollicitant la recevabilité du projet de loi, Judith Suminwa a engagé son Gouvernement à assurer la mise en oeuvre des orientations budgétaires et à rendre compte de leur exécution devant la représentation nationale. Le texte est ainsi soumis à l'examen des Députés Nationaux dans le cadre du débat parlementaire.