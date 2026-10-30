Afrique: Russie-Afrique - Le pays sollicite le soutien de sa candidature au Conseil de sécurité de l'ONU

S'exprimant en marge du troisième sommet Russie-Afrique tenu du 28 au 29 octobre à Moscou, la capitale russe, le président Denis Sassou N'Guesso a sollicité le soutien de ses pairs à la candidature de la République du Congo au poste de membre non permanent du Conseil de sécurité de l’Organisation des Nations unies (ONU) pour la période 2030-2031.

« Je sollicite, à cette occasion, le soutien précieux et déterminant de vos États. Votre appui contribuerait à renforcer la voix de l'Afrique au sein de l'organe chargé de la responsabilité première du maintien de la paix et de la sécurité internationales », a-t-il déclaré.

Le chef de l’État congolais a évoqué, peu avant, les défis auxquels le monde est confronté actuellement, notamment des tensions géopolitiques, la menace terroriste, les changements climatiques et les conflits armés.

Face à cette situation, a-t-il poursuivi, le Congo demeure fidèle à sa vocation de pays de dialogue, de médiation et de recherche de solutions pacifiques aux différends.

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Concernant la coopération russo-africaine, le président Denis Sassou N'Guesso a indiqué que « nous souhaitons un partenariat Russie-Afrique solidaire, multidimensionnel et tourné vers l'avenir, en phase avec l'ambition de l'Union africaine de faire de notre continent un acteur fort, uni et influent sur la scène mondiale ».

Après avoir rappelé la tenue cette année à Brazzaville de la huitième session de la grande commission mixte de coopération Congo-Russie, il a estimé que ce troisième sommet Russie-Afrique devrait marquer une étape décisive dans la construction d'un partenariat renouvelé, équilibré et porteur de résultats.

Le chef de l'Etat congolais a parlé, par ailleurs, du lancement à partir du 1er janvier 2027 de la Décennie mondiale du boisement et de reboisement qui est une initiative portée par le Congo et adoptée par les Nations unies en vue de restaurer les écosystèmes forestiers et de lutter contre le dérèglement climatique.