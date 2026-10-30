Congo-Brazzaville: Energies - La carte géologique pétrolière, minière et gazière renouvelable à Magnons par ZES

Le Congo, désormais leadership mondial (Eldorado) des nouvelles énergies renouvelables et nouvelles forêts..., dispose des plus grandes réserves de gisements du pétrole à Magnons. Le Dr colonel Maurice Itous Ibara, chercheur congolais en physique-chimie et biologie dans les nouvelles filières solaires liées au magnétisme vital, a présenté aux Dépêches de Brazzaville cette nouvelle carte géologique pétrolière, minière et gazière renouvelable à Magnons par Zones économiques spéciales (ZES) du Congo et des soixante-deux autres pays de la planète.

A travers la loi de l'intelligence renouvelable, le Dr colonel Maurice Itous Ibara voit la culture par réseau solaire, nombre (N), qui existe naturellement. Selon lui, l'Homme n'a jamais compris beaucoup de choses parmi lesquelles la loi qu'il développe de "l'intelligence renouvelable". A titre d'exemple, a-t-il soutenu, quand on plante un avocatier, la finalité c'est qu'il pousse dans toute la planète terre. C'est pour cela que les forêts se ressemblent. «La culture que je fais a deux grandes étapes: la période semi-naturelle et la période de naturalisation», a-t-il expliqué.

Pour le Dr colonel Maurice Itous Ibara, le pétrole à Magnons cultivé au Congo se propage, en grande réservation mondiale à l'intérieur du Congo, tel est le cas des quatre ZES. En effet, le pays dispose des plus grandes réserves de gisements du pétrole à Magnons allant d'un million de baril par jour pour le pétrole non polluant à 2 500 000 barils par jour en ce qui concerne les nouveaux hydrocarbures. C'est le cas de quelques gisements de pétrole à Magnons au Congo, à travers les ZES de Ouesso, d'Oyo-Ollombo, de Brazzaville, et de Pointe-Noire. S'agissant de la ZES de Ouesso, Impfondo dispose d'une grande réserve des hydrocarbures de 2 500 000 barils par jour exploitables en 273 ans, soit deux siècles et demi. Dongou et Enyellé ont une petite réserve des hydrocarbures 273. Souanké, Ngbala, Sembé, Bomassa, Dongou, Motaba, Ibenga, Bétou, Enyellé, Epéna, Liranga disposent de petites réserves mondiales de plusieurs mines non polluantes.

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Concernant la ZES Oyo-Ollombo, il y a Abala (Okondo, Ekouassendé, Marirou), Oyo (Ngolodoua, Odouka, Tsambitso) qui ont aussi une petite réserve des hydrocarbures 273. Etoumbi, Kellé, Makoua, Ntokou, Ewo, Boundji, Owando, Obouya, Loukoléla, Mossaka, Mbomo, Okondo, toute cette zone dipsose de petites réserves mondiales de plusieurs mines non polluantes. Odouka et Okondo disposent d'une petite réserve du pétrole non polluant. Odouka, d'une petite réserve de la potasse non polluante, Oyo d'une grande réserve de l'or polluant, 125 000 tonnes par jour. Abala et Djambala ont une grande réserve mondiale de plusieurs mines polluantes, pendant que Gamboma, Makotimpoko, Ngo, Mpouya, Ngabé, Odziba, Kintélé, Lékana disposent des petites réserves mondiales de plusieurs mines polluantes. Souanké, de petites réserves mondiales de plusieurs mines polluantes.

Des grandes réserves mondiales d'hydrocarbures

Quant à la ZES de Brazzaville, à Talangaï-Viaduc, il y a une grande réserve mondiale du pétrole non polluant, 1 000 000 barils par jour. Brazzaville a une grande réserve mondiale des hydrocarbures, 2 500 000 barils par jour exploitables en 273 ans. Kinkala et Mindouli ont une petite réserve mondiale des hydrocarbures 273. Boko a une petite réserve mondiale du marbre polluant. Mayama, Kindamba, Vinza ont une petite réserve mondiale du pétrole non polluant. La zone de l'Université Denis-Sassou-N'Guesso a une grande réserve mondiale de l'uranium polluant, 125 000 tonnes par jour. Kintélé a une grande réserve mondiale de gaz non polluant pendant que Nganga Lingolo a une grande réserve mondiale de gaz polluant.

Enfin, s'agissant de la ZES de Pointe-Noire, il y a la zone Mayoko, Divénie, Bambama, Zanaga, Moutamba, Komono, Sibiti, Makabana, Dolisie, Loudima, Nkola, Mouyondzi qui a une petite réserve mondiale de pétrole non polluant. Mfouati, Madingou, Nkayi, Mossendjo, disposent d'une petite réserve mondiale des hydrocarbures 273. Diosso, Kimongo, d'une petite réserve mondiale de marbre polluant. Et Pointe-Noire d'une grande réserve mondiale de pétrole non polluant, 1 000 000 barils par jour.

Ce même pétrole se propage dans soixante-deux pays de la planète terre outre le Congo, à une vitesse de 500 000 km par seconde; équivalant à dix mois au moins de maturation. Autrement dit vers fin 2027, les gisements de pétrole à Magnons vont inonder la planète dans soixante-trois pays parmi lesquels le Congo (30 000 000 de gisements), la Russie (25 500 000 de gisements), la Belgique (25 500 000 de gisements), la France (14 000 000 gisements), l'Allemagne (14 000 000 de gisements), les États-Unis (14 000 000 de gisements), le Brésil (14 000 000 de gisements), le Venezuela (14 000 000 de gisements), l'Ukraine (14 000 000 de gisements), le Japon (14 000 000 de gisements), la Côte d'Ivoire (14 000 000 de gisements), la Tunisie (14 000 000 de gisements), le Nigeria (14 000 000 de gisements), les deux Soudan (14 000 000 de gisements), la Guinée équatoriale (14 000 000 de gisements), la Guinée (14 000 000 de gisements), le Sierra Leone (14 000 000 de gisements), l'Angola (14 000 000 de gisements) et la République démocratique du Congo (14 000 000 de gisements), ...

Le reste des soixante-deux pays dont le Burkina Faso qui boucle la boucle possèdent tous 14 000 000 de gisements pour un total général de 921 000 000 de gisements de pétrole à Magnons, quantité suffisante pour un objectif lié à l'invention d'une nouvelle économie mondiale millénaire et au règlement climatique mondial à température 00Celsius d'ici à l'an 2094 (Soit 68 ans).