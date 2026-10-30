Sénégal: Télécoms - Le groupe Sonatel réalise un résultat net de 354 milliards FCFA au troisième trimestre 2026.

La rentabilité du groupe Sonatel ne fait plus l'ombre d'un doute depuis années. La société de téléphonie présente au Mali, en Guinée, en Guinée-Bissau et en Sierra Leone a en effet réalisé un résultat net consolidé de 354 milliards FCFA au troisième trimestre 2026.

Par rapport au troisième trimestre 2025 où il se situait à 311 milliards FCFA, ce résultat net enregistre une progression de 13%.

Le chiffre d'affaires a enregistré une croissance de 10,5% passant de 1 433 milliards FCFA au troisième trimestre 2025 à 1 583 milliards FCFA au 30 septembre 2026. La direction du groupe Sonatel estime que ce chiffre d'affaires est porté principalement par la Data, Orange Money et Broadband fixe.

Concernant l'Ebitdaal, il s'élève à 769 milliards FCFA en progression de 12,1%, plus rapide que le chiffre d'affaires, traduisant, selon les responsables de la société, un effet de levier opérationnel favorable et une bonne maîtrise des charges.

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Les investissements réalisés par le groupe Sonatel qui se situent à 231,5 milliards FCFA contre 203,1 milliards FCFA au troisième trimestre 2025, ont permis de renforcer les infrastructures, soutenir la croissance des activités et améliorer l'expérience client.

Sur le plan opérationnel, les données communiquées par la direction du groupe Sonatel indiquent un parc de clients mobiles de 40,3 millions (+2,1%), des actifs 4G de 24,5 millions (+18,2%), des clients fixe Broadband de 1,2 million (+13,5%), des clients actifs Orange Money de 14,4 millions (+15,5%) et des clients Fibre de 710 000 (+25,6%).

« Pour le quatrième trimestre, le Groupe Sonatel entend maintenir sa dynamique de croissance rentable, en s'appuyant sur la poursuite des investissements stratégiques, le développement de ses relais de croissance et l'adaptation de ses activités aux évolutions de son environnement », ont laissé entendre les responsables de Sonatel quant aux perspectives qui se dessinent. Selon eux, les priorités du groupe s'articuleront autour de plusieurs axes. Il est question ainsi de la poursuite du développement des infrastructures et de l'amélioration de la qualité de service, à travers l'avancement des projets fibre, 4G et 5G, la valorisation des licences obtenues et le renforcement de la sécurisation énergétique des sites.

Le groupe compte aussi consolider la dynamique commerciale et la rentabilité, en capitalisant sur le potentiel de croissance de la Data, de la Fibre et de l'Internet fixe, tout en accompagnant l'évolution du marché de la monnaie électronique et en maintenant une gestion rigoureuse des charges.

Un autre axe est l'accélération de la transformation digitale, notamment par l'intégration de l'intelligence artificielle dans les parcours clients et les processus internes. Il est aussi question pour le groupe Sonatel d'assurer une connectivité performante pour les JOJ Dakar 2026, contribuant au bon déroulement et à la réussite de l'événement. La poursuite des engagements en matière de RSE et d'ESG, en faveur de l'inclusion numérique, de la transition énergétique et du développement de l'entrepreneuriat local figure également dans les axes.

Le groupe entend par ailleurs renforcer les synergies entre les filiales, afin de favoriser le partage des expertises et l'optimisation des ressources, tout en restant attentif aux évolutions économiques, monétaires et institutionnelles dans les pays de présence. « À travers ces priorités, souligne la direction de la société de téléphonie, le Groupe Sonatel entend poursuivre sa trajectoire de croissance durable, tout en préservant ses équilibres financiers et en contribuant à la transformation numérique en Afrique de l'Ouest. »