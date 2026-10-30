Maroc: Hausse de 2,42% du résultat net consolidé du groupe Crédit Agricole du Royaume au premier semestre 2026.

Au premier semestre 2026, le résultat net consolidé du groupe Crédit agricole du Maroc (CAM) a enregistré une hausse de 2,42% par rapport au premier semestre 2025, selon le rapport financier semestriel établi par les responsables de cet établissement bancaire.

Ce résultat s'est élevé à 141,106 millions de dirhams (MDH) contre 138 MDH au 30 juin 2025. Le total bilan de du groupe bancaire connait une augmentation de 3% à 180 643 MDH contre 175 718 MDH au premier semestre 2025. Les prêts et créances sur la clientèle au coût amorti se sont élevés à 126 912 MDH contre 127 413 MDH à fin juin 2025. De leur côté, les dettes envers la clientèle se sont établies à 118 034 MDH contre 116 957 MDH un an auparavant. Pour sa part, le produit net bancaire se situe à 2 008 MDH contre 2 657 MDH au premier semestre 2025, soit une baisse de 24,41%.

Concernant les charges générales d'exploitation, elles ont augmenté de 8,27%, s'établissant à 1 138 MDH contre 1 051 MDH à fin juin 2025. A la fin de la période sous revue, le résultat brut d'exploitation de CAM enregistre une baisse de 51 %, se situant à 716 544 MDH contre 1 455 MDH au premier semestre 2025. Le coût du risque de la Banque a connu une amélioration de 33,26% à 677 009 MDH contre 1 014 MDH au 30 juin 2025.

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De son côté, le résultat d'exploitation a enregistré une forte baisse de 91,03%, en passant de 440 781 MDH au premier semestre 2025 à 39 535 MDH au premier semestre 2026.