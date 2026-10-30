Maroc: Hausse de 2,42% du résultat net consolidé du groupe Crédit Agricole du Royaume au premier semestre 2026.

30 Octobre 2026
Le Journal de l'Economie Sénégalaise (Dakar)
Par Oumar Nourou

Au premier semestre 2026, le résultat net consolidé du groupe Crédit agricole du Maroc (CAM) a enregistré une hausse de 2,42% par rapport au premier semestre 2025, selon le rapport financier semestriel établi par les responsables de cet établissement bancaire.

Ce résultat s'est élevé à 141,106 millions de dirhams (MDH) contre 138 MDH au 30 juin 2025. Le total bilan de du groupe bancaire connait une augmentation de 3% à 180 643 MDH contre 175 718 MDH au premier semestre 2025. Les prêts et créances sur la clientèle au coût amorti se sont élevés à 126 912 MDH contre 127 413 MDH à fin juin 2025. De leur côté, les dettes envers la clientèle se sont établies à 118 034 MDH contre 116 957 MDH un an auparavant. Pour sa part, le produit net bancaire se situe à 2 008 MDH contre 2 657 MDH au premier semestre 2025, soit une baisse de 24,41%.

Concernant les charges générales d'exploitation, elles ont augmenté de 8,27%, s'établissant à 1 138 MDH contre 1 051 MDH à fin juin 2025. A la fin de la période sous revue, le résultat brut d'exploitation de CAM enregistre une baisse de 51 %, se situant à 716 544 MDH contre 1 455 MDH au premier semestre 2025.  Le coût du risque de la Banque a connu une amélioration de 33,26% à 677 009 MDH contre 1 014 MDH au 30 juin 2025.

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De son côté, le résultat d'exploitation a enregistré une forte baisse de 91,03%, en passant de 440 781 MDH au premier semestre 2025 à 39 535 MDH au premier semestre 2026.

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