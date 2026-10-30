Afrique: Poutine qualifie la Russie et le continent d'« alliés naturels » dans un ordre mondial multipolaire

Addis Ababa — Le président russe Vladimir Poutine a qualifié la Russie et l'Afrique d'« alliés naturels » dans la construction d'un ordre mondial multipolaire et démocratique, fondé sur le droit international, la souveraineté et l'égalité.

S'exprimant le 29 octobre lors de la deuxième séance plénière du Sommet Russie-Afrique à Moscou, le président a souligné l'amitié solide et le partenariat étroit qui unissent les deux parties.

« Nous sommes des alliés naturels dans la construction d'un ordre mondial multipolaire et véritablement démocratique, un ordre mondial exempt de diktats et de deux poids deux mesures, fondé sur le respect des normes du droit international et des principes fondamentaux de la Charte des Nations unies dans leur intégralité et leur interdépendance », a-t-il déclaré.

Le président Poutine a en outre réaffirmé la volonté de la Russie de soutenir les pays africains dans la défense de leur souveraineté, la poursuite d'un développement indépendant et le renforcement de leurs économies et de leurs secteurs sociaux.

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Il a également exprimé la volonté de Moscou de maintenir une coopération étroite avec les nations africaines afin de faire progresser ces objectifs communs.

Soulignant le partenariat économique croissant, le président a déclaré que les entreprises russes mettaient en oeuvre d'importants projets d'investissement à travers l'Afrique dans divers secteurs, notamment la production d'énergie, l'énergie nucléaire à des fins pacifiques, l'exploitation minière, la coopération industrielle, la logistique et le tourisme.

Il a noté que les entreprises russes menaient leurs activités avec intégrité et dans le respect de leurs partenaires africains, en mettant l'accent sur l'égalité et l'intérêt mutuel dans leurs engagements.

« Elles travaillent sur un pied d'égalité avec leurs partenaires et, loin de se contenter d'extraire des profits comme le faisaient autrefois les anciennes puissances coloniales », a-t-il souligné, ajoutant : « elles font exactement le contraire : elles investissent et réinvestissent leurs bénéfices dans le développement de vos économies nationales ».

Il a ajouté que les entreprises russes partageaient également des technologies de pointe et leur savoir-faire, faisaient appel à des sous-traitants locaux, mettaient en place des sites de production et créaient des opportunités d'emploi.

Le rôle de la Russie en tant que fournisseur fiable de denrées alimentaires et de produits agricoles sur les marchés africains contribue à la sécurité alimentaire sur l'ensemble du continent, a souligné M. Poutine.

Abordant ensuite les questions de paix et de sécurité, il a déclaré que la Russie, en tant que membre permanent du Conseil de sécurité de l'ONU, contribuait à résoudre les conflits existants et à prévenir l'apparition de nouveaux conflits en Afrique.

« Ce faisant, nous adhérons systématiquement au principe fondamental que vous avez vous-mêmes proclamé : des solutions africaines aux problèmes africains », a-t-il souligné.

Le président a également indiqué que la Russie menait diverses initiatives pour aider les pays africains à maintenir leur stabilité intérieure, à renforcer leur sécurité et à améliorer leurs capacités en matière de défense et de maintien de l'ordre.