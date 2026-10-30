Afrique de l'Est: L'envoyé spécial de l'ONU salue le rôle de l'Éthiopie dans la promotion de la paix et de la sécurité régionales

Addis Ababa — L'envoyé spécial des Nations unies pour la Corne de l'Afrique, Guang Cong, a salué l'Éthiopie pour sa contribution à la promotion de la paix et de la sécurité dans la région, à travers ses missions de maintien de la paix et ses initiatives favorisant le dialogue régional.

Dans un entretien exclusif accordé à l'ENA, M. Guang a souligné le rôle de l'Éthiopie en tant qu'hôte de plateformes réunissant des acteurs nationaux, régionaux et internationaux pour discuter des défis liés à la paix et à la sécurité, en particulier le Forum de Tana, qui se tient chaque année à Bahir Dar, sur les rives du lac Tana.

Il a en outre décrit ce forum comme une plateforme importante permettant d'échanger des points de vue sur les défis régionaux, d'explorer les opportunités et d'identifier les moyens permettant aux partenaires internationaux de collaborer avec les organisations régionales et continentales pour répondre aux préoccupations communes.

Il a souligné la nécessité pour les pays de la région de réaffirmer leur engagement à respecter la souveraineté, l'intégrité territoriale et le principe de non-ingérence dans les affaires intérieures des autres États.

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M. Guang a également souligné l'importance de prendre en compte les dynamiques géopolitiques régionales et de renforcer les institutions régionales et continentales afin qu'elles puissent jouer un rôle de premier plan dans la résolution des défis en matière de sécurité, avec le soutien des Nations unies et de la communauté internationale dans son ensemble.

Soulignant l'importance stratégique de l'Éthiopie, il a déclaré que ce pays, avec une population de plus de 130 millions d'habitants et une économie en pleine croissance, jouait un rôle significatif dans la paix et la sécurité régionales.

Il a en outre noté qu'Addis-Abeba s'était imposée comme une plaque tournante diplomatique majeure, tandis que l'Éthiopie avait apporté d'importantes contributions aux initiatives de paix dans toute la Corne de l'Afrique.

Rappelant son expérience professionnelle au Soudan du Sud, M. Guang a déclaré que l'Éthiopie, aux côtés d'autres pays voisins, avait joué un rôle important pour rapprocher les parties au conflit avant la signature de l'Accord revitalisé sur le règlement du conflit en République du Soudan du Sud.

Concernant la quête d'un accès à la mer de l'Éthiopie, l'envoyé spécial a souligné que cette question devait être traitée par le dialogue et les négociations avec les pays concernés.

Il a réaffirmé la volonté des Nations unies de soutenir les initiatives visant à apaiser les tensions régionales, y compris les efforts visant à faciliter un dialogue structuré sur l'accès à la mer.