Gabon: Lébamba - L'École supérieure des métiers de la santé de Bongolo accueille ses nouveaux étudiants

À Lébamba, la direction de l'École supérieure des métiers de la santé de Bongolo a organisé une rencontre de prise de contact avec les nouveaux étudiants, afin de faciliter leur intégration et de les familiariser avec les exigences de leur formation.

Cette initiative a permis de présenter le fonctionnement de l'établissement, tout en prodiguant aux nouveaux apprenants des conseils pour réussir leur parcours académique. L'accent a notamment été mis sur la discipline, l'assiduité, le respect du règlement intérieur et l'engagement personnel, des valeurs essentielles dans les métiers de la santé.

À travers cette rencontre, la direction entend accompagner les étudiants dès leurs premiers pas dans l'enseignement supérieur et les préparer aux responsabilités qui les attendent dans le milieu sanitaire.

Au-delà des connaissances théoriques, les futurs professionnels sont appelés à développer la rigueur, l'éthique et le sens du service, indispensables à la prise en charge des patients.

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Cette démarche traduit la volonté de l'établissement de créer un environnement favorable à l'apprentissage et à la réussite. Elle rappelle également que la formation aux métiers de la santé exige sérieux, détermination et conscience professionnelle.