Gabon: Routes nationales - Oligui Nguema fixe 2030 comme date butoir

Le Président de la République, Brice Clotaire Oligui Nguema hausse le ton face aux entreprises chargées des chantiers routiers. Il leur a fixé un ultimatum, tous les projets en cours devront être achevés au plus tard en 2030.

Lors d'une rencontre avec les opérateurs économiques, le chef de l'État a dénoncé les lenteurs observées et exigé une accélération des travaux, dans le strict respect des normes de qualité.

De l'Estuaire à l'Ogooué-Lolo, en passant par la Nyanga et le Haut-Ogooué, aucune province ne devrait être oubliée. L'ambition est de désenclaver le pays et de faciliter la circulation des personnes et des biens. Désormais, les entreprises sont prévenues : 2030 n'est pas une simple indication sur le calendrier, mais une véritable ligne d'arrivée.

Reste à savoir si les engins de chantier tiendront la cadence !