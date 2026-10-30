Gabon: Routes nationales - Oligui Nguema fixe 2030 comme date butoir

30 Octobre 2026
Gabonews (Libreville)
Par Jarele SIKA

Le Président de la République, Brice Clotaire Oligui Nguema hausse le ton face aux entreprises chargées des chantiers routiers. Il leur a fixé un ultimatum, tous les projets en cours devront être achevés au plus tard en 2030.

Lors d'une rencontre avec les opérateurs économiques, le chef de l'État a dénoncé les lenteurs observées et exigé une accélération des travaux, dans le strict respect des normes de qualité.

De l'Estuaire à l'Ogooué-Lolo, en passant par la Nyanga et le Haut-Ogooué, aucune province ne devrait être oubliée. L'ambition est de désenclaver le pays et de faciliter la circulation des personnes et des biens. Désormais, les entreprises sont prévenues : 2030 n'est pas une simple indication sur le calendrier, mais une véritable ligne d'arrivée.

Reste à savoir si les engins de chantier tiendront la cadence !

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