Maroc: Le pays accueille la deuxième édition du Championnat du Monde à Taghazout

Du 2 au 8 novembre 2026, le Golf de Tazegzout, à Taghazout, près d'Agadir, accueillera la deuxième édition de l'ISF World School Golf Championship (WSGC). Sous la présidence effective du Prince Moulay Rachid, cette compétition internationale réunira 19 nations autour des valeurs du sport, de l'éducation et de l'échange culturel.

Le Maroc confirme son ambition de faire du golf un véritable levier d'éducation et d'épanouissement de la jeunesse. Après avoir accueilli la première édition en juillet 2025 à Rabat, le Royaume s'apprête à recevoir, du 2 au 8 novembre 2026, la deuxième édition du Championnat du Monde de Golf Scolaire (WSGC), au Golf de Tazegzout, à Taghazout.

Cette compétition est organisée par la Fédération Royale Marocaine de Golf (FRMG) et l'Association du Trophée Hassan II, en collaboration avec les ministères chargés de l'Éducation nationale et de la Formation professionnelle, ainsi que la Fédération Royale Marocaine du Sport Scolaire, en partenariat avec la Fédération Internationale du Sport Scolaire (ISF). L'événement se déroule sous la présidence effective de Son Altesse Royale le Prince Moulay Rachid.

Suivez-nous sur WhatsApp | LinkedIn pour les derniers titres

Né au Maroc en juillet 2025, le WSGC avait marqué une étape importante avec l'intégration officielle du golf dans le calendrier des Championnats du Monde Scolaires de l'ISF. La première édition, organisée au Royal Golf Dar Es Salam à Rabat, avait rassemblé 64 jeunes athlètes issus de 16 nations et régions réparties sur quatre continents. Une première expérience qui avait associé compétition sportive, apprentissage et rencontres interculturelles.

Pour Maître Mustapha Zine, vice-président de la Fédération Royale Marocaine de Golf, cette deuxième édition constitue une nouvelle étape dans la concrétisation de la vision du Prince Moulay Rachid, qui place la jeunesse au centre du développement du golf. Il entend notamment consolider la dynamique engagée en 2025 et promouvoir le sport comme un instrument d'éducation, de transmission et d'ouverture sur le monde.

Taghazout, nouvelle vitrine du golf marocain

Après Rabat, le choix de Taghazout offre aux délégations internationales l'occasion de découvrir une autre destination du Royaume. Surplombant l'océan Atlantique, le Golf de Tazegzout, conçu par l'architecte Kyle Phillips, dispose d'un parcours de 18 trous, par 72, qui s'étend sur plus de 6 700 mètres. Un cadre qui promet d'accueillir les jeunes golfeurs dans des conditions adaptées aux exigences d'une compétition mondiale.

Sur le plan sportif, les participants s'affronteront en stroke play sur 72 trous, répartis en quatre tours de 18 trous. Quatre titres individuels seront décernés dans les catégories U15 filles, U15 garçons, U18 filles et U18 garçons.

La compétition par équipes réunira, quant à elle, quatre élèves-athlètes par nation, soit une fille et un garçon dans chacune des deux catégories d'âge. Chaque jour, les trois meilleurs scores seront pris en compte pour établir le classement collectif.

Le Maroc entend conserver son titre mondial

Pays hôte et champion du monde scolaire en titre par équipes, le Maroc abordera cette nouvelle édition avec l'ambition de confirmer ses performances de 2025. Lors de la première édition, l'équipe marocaine composée de Sofia Cherif Essakali, Saad Ahalouch, Mohamed Baouhamou et Salam El Hali avait remporté le premier titre collectif de l'histoire du WSGC avec un score de -10 sur 72 trous, devant la Thaïlande et Chinese Taipei.

Les représentants marocains s'étaient également illustrés dans les épreuves individuelles en décrochant trois titres mondiaux : Sofia Cherif Essakali en U18 filles, Hicham Rachidi en U18 garçons et Mohamed Baouhamou en U15 garçons.

Au-delà des performances sportives, le rendez-vous de Taghazout prévoit plusieurs activités destinées à favoriser le rapprochement entre les délégations. La cérémonie d'ouverture, les activités de l'ISF Academy, une journée culturelle, la Nations Night et la cérémonie de clôture viendront ponctuer cette semaine internationale.

À travers ce programme, les organisateurs entendent préserver l'identité du Championnat, articulée autour de trois dimensions essentielles : le sport, l'éducation et l'échange culturel.

Cette deuxième édition s'inscrit enfin dans le cadre d'un partenariat à long terme prévoyant l'organisation au Maroc des éditions 2025, 2026 et 2028. En s'engageant dans cette dynamique, la Fédération Royale Marocaine de Golf et ses partenaires ambitionnent de rapprocher davantage le golf du milieu scolaire, de favoriser l'émergence de jeunes talents et de renforcer le rayonnement international du Maroc dans le domaine du sport scolaire.