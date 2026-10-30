Togo: Kinshasa, Abou Dhabi et Bruxelles renouvellent leurs représentants à Lomé

Trois nouveaux ambassadeurs ont récemment présenté leurs lettres de créance au président de la République. Ils représentent la République démocratique du Congo, les Émirats arabes unis et l'Union européenne, rapporte vendredi le journal Vision d'Afrique.

La remise des lettres de créance marque l'entrée officielle en fonction d'un ambassadeur dans son pays d'accueil.

Pour l'Union européenne, il s'agit de l'Italien Alessio Cappellani, arrivé à Lomé en octobre pour succéder à Gwilym Ceri Jones. Il avait déjà remis les copies figurées de ses lettres de créance au ministère des Affaires étrangères.