Togo: Kinshasa, Abou Dhabi et Bruxelles renouvellent leurs représentants à Lomé

30 Octobre 2026
Togonews (Lomé)

Trois nouveaux ambassadeurs ont récemment présenté leurs lettres de créance au président de la République. Ils représentent la République démocratique du Congo, les Émirats arabes unis et l'Union européenne, rapporte vendredi le journal Vision d'Afrique.

La remise des lettres de créance marque l'entrée officielle en fonction d'un ambassadeur dans son pays d'accueil.

Pour l'Union européenne, il s'agit de l'Italien Alessio Cappellani, arrivé à Lomé en octobre pour succéder à Gwilym Ceri Jones. Il avait déjà remis les copies figurées de ses lettres de créance au ministère des Affaires étrangères.

Lire l'article original sur Togonews.

Tagged:
Copyright © 2026 Togonews. Droits de reproduction et de diffusion réservés. Distribué par AllAfrica Global Media (allAfrica.com). Pour toute modification, demande d'autorisation de reproduction ou de diffusion, contactez directement le propriétaire des droits en cliquant ici.

AllAfrica publie environ 600 articles par jour provenant de plus de 90 organes de presse et plus de 500 autres institutions et particuliers, représentant une diversité de positions sur tous les sujets. Nous publions aussi bien les informations et opinions de l'opposition que celles du gouvernement et leurs porte-paroles. Les pourvoyeurs d'informations, identifiés sur chaque article, gardent l'entière responsabilité éditoriale de leur production. En effet AllAfrica n'a pas le droit de modifier ou de corriger leurs contenus.

Les articles et documents identifiant AllAfrica comme source sont produits ou commandés par AllAfrica. Pour tous vos commentaires ou questions, contactez-nous ici.