Tunisie: Maher Ketari - « La lutte contre le chômage nécessite un taux de croissance minimal de 4% »

« Le dépassement des difficultés structurelles majeures de la Tunisie, à l'instar de la résorption du chômage, de l'amélioration des conditions de vie des citoyens et de l'absorption des flux de diplômés de l'enseignement supérieur et de la formation professionnelle, reste tributaire de la réalisation d'un taux de croissance économique d'au moins 4% ». C'est le constat dressé ce vendredi 30 octobre 2026 par le député et président de la commission des finances à l'Assemblée des représentants du peuple, Maher Ketari.

Intervenant par téléphone sur les ondes de la radio Jawhara FM dans l'émission Sabah El Ward, le parlementaire a expliqué que la situation financière des entreprises et des groupements publics s'avère particulièrement critique. Il a souligné que ces structures ne disposent plus de la capacité requise pour contribuer au financement du budget de l'État comme elles le faisaient par le passé.

Maher Ketari a par ailleurs précisé que le projet de loi de finances pour l'année 2027 adopte une trajectoire radicalement différente de celle de l'exercice 2026. « Si la loi de finances 2026 se caractérisait par une orientation essentiellement sociale, en revanche, le texte budgétaire de l'exercice 2027 privilégie une approche axée sur l'investissement et le développement économique », indique-t-il tout en notant que l'exercice 2027 se focalisera sur le déploiement de facilités administratives et sur de nouvelles lignes de financement destinées à consolider le tissu entrepreneurial.