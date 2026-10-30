Tunisie: Lutte contre la spéculation - Plus de 6 300 infractions relevées en octobre

30 Octobre 2026
La Presse (Tunis)
Par S. R

Quelque 6 343 infractions économiques ont été relevées en Tunisie depuis le début du mois d'octobre et jusqu'au 29 octobre 2026, à l'issue d'environ 40 000 visites de contrôle effectuées dans différents secteurs, a annoncé vendredi le directeur de l'Observatoire national de l'approvisionnement et des prix au ministère du Commerce, Ramzi Trabelsi.

Intervenant sur les ondes de la Radio nationale, il a précisé que 2 079 infractions concernaient les dépassements des prix et les pratiques monopolistiques, tandis que 3 055 autres étaient liées au manque de transparence des transactions et au défaut d'affichage des prix.

Les opérations de contrôle ont également donné lieu à d'importantes saisies. Selon Ramzi Trabelsi, les équipes de contrôle ont notamment saisi 139 tonnes de fruits et légumes, 11 tonnes de dérivés céréaliers, 18 tonnes de sucre, 13 800 oeufs, 1 600 litres d'huile végétale subventionnée, 12 400 litres d'eau minérale et 70 tonnes d'aliments pour bétail.

Par ailleurs, le responsable a indiqué que le ministère du Commerce prépare une série de mesures en prévision des fêtes de fin d'année administrative et du mois de Ramadan, dans le but de renforcer la régulation du marché et de contenir les pressions sur les prix.

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