Tunisie: Lancement officiel du premier recensement agricole général numérique au pays

Le ministre de l'Agriculture, des Ressources Hydrauliques et de la Pêche, Ezzeddine Ben Cheikh, a annoncé, vendredi, le lancement du premier recensement agricole général numérique en Tunisie, couvrant la période 2026-2027, précisant que la collecte des données sur le terrain débutera durant le mois de novembre 2026, sur l'ensemble du territoire national.

Ce recensement vise à établir une base de données de référence, actualisée et exhaustive, relative aux exploitations agricoles, leur répartition géographique, leurs activités, leurs ressources, ainsi que leurs caractéristiques structurelles et productives, ce qui est en mesure de fournir des indicateurs précis sur le secteur agricole, la diversité des filières de production et leurs spécificités de développement, tant au niveau national que régional.

La finalité consiste à transformer les données statistiques en décisions et en programmes concrets, susceptibles d'avoir un impact positif sur les conditions de travail des agriculteurs, ainsi que sur la production et l'investissement dans le secteur.

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Ben Cheikh a précisé, à cette occasion, que le recensement constitue un outil stratégique destiné à soutenir la prise de décision, à orienter les investissements publics et privés vers les domaines qui en ont le plus besoin, à améliorer la planification des projets et programmes de développement, à évaluer les politiques agricoles et à rationaliser l'exploitation des ressources naturelles et foncières.

« Les résultats de recensement contribueront à renforcer la capacité du système agricole à faire face aux défis économiques, climatiques et alimentaires », a-t-il noté, ajoutant que des outils numériques avancés seront utilisés, notamment des tablettes électroniques pour la collecte et le traitement des données, outre le recours à des technologies de géo-localisation et des systèmes d'information géographique (SIG) ; l'objectif étant d'assurer la précision de la localisation des exploitations agricoles, d'améliorer la qualité des données et d'accélérer leur traitement.

Le ministre a souligné, aussi, que la réalisation de ce projet demeure tributaire de la conjugaison des efforts de toutes les parties prenantes.

De son côté, Emna Jellouli, représentante de la Direction générale des études et du développement agricole, a indiqué que ce recensement permettra d'élaborer des stratégies sectorielles fondées sur des bases scientifiques, d'améliorer la gouvernance des programmes et projets de développement, de stimuler l'investissement, de soutenir les petites et moyennes exploitations agricoles ainsi que les entreprises communautaires...

Il est à souligner que ce projet est mis en oeuvre avec la participation du ministère de l'Agriculture, par le biais de ses structures et de ses équipes de terrain, en collaboration avec l'Office des céréales, l'Institut national de la statistique (INS) et la Direction générale des études et du développement agricole.