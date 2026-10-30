Tunisie: Veille épidémiologique et alerte précoce - Deux plateformes en gestation

30 Octobre 2026
La Presse (Tunis)

Le ministère de la santé envisage de mettre en place en 2027, une plateforme consacrée à la veille épidémiologique et une autre pour l'alerte précoce, et de renforcer les capacités de lutte contre les épidémies et les urgences sanitaires, selon le projet de budget économique de l'année 2027.

Ces mesures s'inscrivent dans le cadre du plan de développement 2026-2030, qui vise à développer le système de santé et à renforcer sa capacité à répondre aux besoins croissants à travers notamment, la surveillance des maladies, la rapidité des interventions, et la mise en oeuvre du plan national de préparation, prévention et de dépistage précoce.

Elles visent également à intégrer les changements climatiques dans la planification sanitaire, afin de renforcer la sécurité sanitaire et la qualité des soins.

Lire l'article original sur La Presse.

Tagged:
Copyright © 2026 La Presse. Droits de reproduction et de diffusion réservés. Distribué par AllAfrica Global Media (allAfrica.com). Pour toute modification, demande d'autorisation de reproduction ou de diffusion, contactez directement le propriétaire des droits en cliquant ici.

AllAfrica publie environ 600 articles par jour provenant de plus de 90 organes de presse et plus de 500 autres institutions et particuliers, représentant une diversité de positions sur tous les sujets. Nous publions aussi bien les informations et opinions de l'opposition que celles du gouvernement et leurs porte-paroles. Les pourvoyeurs d'informations, identifiés sur chaque article, gardent l'entière responsabilité éditoriale de leur production. En effet AllAfrica n'a pas le droit de modifier ou de corriger leurs contenus.

Les articles et documents identifiant AllAfrica comme source sont produits ou commandés par AllAfrica. Pour tous vos commentaires ou questions, contactez-nous ici.