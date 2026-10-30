Tunisie: Veille épidémiologique et alerte précoce - Deux plateformes en gestation

Le ministère de la santé envisage de mettre en place en 2027, une plateforme consacrée à la veille épidémiologique et une autre pour l'alerte précoce, et de renforcer les capacités de lutte contre les épidémies et les urgences sanitaires, selon le projet de budget économique de l'année 2027.

Ces mesures s'inscrivent dans le cadre du plan de développement 2026-2030, qui vise à développer le système de santé et à renforcer sa capacité à répondre aux besoins croissants à travers notamment, la surveillance des maladies, la rapidité des interventions, et la mise en oeuvre du plan national de préparation, prévention et de dépistage précoce.

Elles visent également à intégrer les changements climatiques dans la planification sanitaire, afin de renforcer la sécurité sanitaire et la qualité des soins.