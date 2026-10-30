Tunisie: Diplomatie - Réunion bilatérale à Tripoli pour préparer la Haute commission mixte tuniso-libyenne prévue en novembre à Tunis

La Libye et la Tunisie ont examiné les préparatifs en cours pour la tenue de la réunion du comité des experts libyens et tunisiens, programmée pour les 10 et 11 novembre prochains à Tunis. Cette rencontre servira de prélude aux travaux de la 23e session de la Haute commission mixte tuniso-libyenne, qui se tiendra à Tripoli au cours de la période à venir.

C'est lors d'une entrevue organisée au siège du ministère à Tripoli entre Achraf Attaïeb, directeur du département de la coopération internationale au ministère libyen des Affaires étrangères et de la Coopération internationale du gouvernement d'unité nationale, et , Mohamed Habib Sessi, chargé d'affaires de l'ambassade de Tunisie en Libye que les concertations ont eu lieu.

L'entretien, indique la partie libyenne, s'inscrit dans le cadre du renforcement des relations de coopération et de la concertation continue entre les deux pays frères. La rencontre a justement permis de passer en revue plusieurs dossiers de la coopération bilatérale, englobant les domaines diplomatique, consulaire, commercial, ainsi que le secteur des investissements et des transports, parallèlement à l'examen de la situation des communautés libyenne et tunisienne établies dans les deux pays.

Suivez-nous sur WhatsApp | LinkedIn pour les derniers titres

Les deux parties ont réaffirmé l'importance de poursuivre la coordination afin de traiter les questions d'intérêt commun et de lever les obstacles logistiques, contribuant ainsi à réunir les conditions propices au succès de la Haute commission mixte et à l'obtention de résultats concrets de nature à consolider le partenariat bilatéral.