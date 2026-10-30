Tunisie: Aide aux entreprises - Dès le 2 novembre, la CCI impose le dépôt exclusivement numérique des dossiers

La Chambre de commerce et d'industrie de Tunis a annoncé l'adoption du dépôt exclusif des dossiers destinés à la direction centrale d'aide aux entreprises via sa plateforme de services en ligne E-Services. Et ce, à compter du 2 novembre 2026. Cette mesure s'inscrit dans le cadre de sa stratégie de transformation numérique et de la modernisation continue de ses prestations administratives.

Dans un communiqué adressé à ses adhérents et aux opérateurs économiques, la chambre explique que cette procédure participe à l'amélioration et à la facilitation de l'accès aux services destinés aux entreprises. L'objectif consiste à simplifier les formalités administratives, à réduire les délais de traitement des demandes et à garantir un suivi transparent des dossiers, tout en évitant aux usagers d'avoir à se déplacer dans les locaux des services concernés.

D'après la même source, le portail électronique offre une panoplie de fonctionnalités aux affiliés, englobant l'adhésion à la Chambre de commerce et d'industrie de Tunis, la soumission et la délivrance des demandes de certificats d'origine, l'obtention des carnets de passage en douane ATA, ainsi que l'extraction de diverses attestations et le visa de documents officiels.

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Pour ce qui concerne l'assistance technique, la CCI indique que les demandeurs peuvent s'adresser au lien : assistancetechnique@ccit.com.tn, elle encourage les visiteurs à consulter le guide vidéo disponible sur la page officielle de la chambre.