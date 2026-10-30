Congo-Kinshasa: L'AS Maniema Union réussit son entrée en Ligue 1 face aux Aigles du Congo

L'AS Maniema Union a réussi son entrée en championnat national en s'imposant face au FC Les Aigles du Congo (2-1), jeudi 29 octobre, au stade Tata Raphaël de Kinshasa. Cette rencontre comptait pour la troisième journée du groupe B de la 32e édition de l'Illicocash Ligue 1.

Les Aigles du Congo avaient pourtant pris une option sur la victoire grâce à l'ouverture du score de Tony Talasi à la 50e minute. Mais les Unionistes ont su réagir dans le dernier tiers de la rencontre. Émeraude Mola Otinga a remis les deux équipes à égalité à la 65e minute avant d'inscrire le but de la victoire vingt minutes plus tard (85e).

À l'issue de la rencontre, l'entraîneur des Aigles du Congo a reconnu les difficultés rencontrées par son équipe en début de match. Selon lui, cette défaite doit permettre à ses joueurs de tirer des enseignements et de corriger certaines erreurs pour la suite du championnat.

De son côté, l'entraîneur de Maniema Union, Mauril Njoya Mesack, a salué la qualité de l'adversaire ainsi que la réaction de ses joueurs après avoir été menés au score. Il s'est également félicité de l'apport des remplaçants, qui ont contribué au renversement de la situation.

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Grâce à ce succès, Maniema Union lance idéalement sa campagne en Ligue 1 et entend poursuivre sur cette dynamique lors de ses prochaines sorties.

La troisième journée se poursuit ce vendredi 30 octobre avec plusieurs rencontres au programme. Dans le groupe A, le CS Manika affrontera l'AS Malole, tandis que le FC Lubumbashi recevra Sanga Balende à partir de 13 heures. À 15 heures, le CS Don Bosco sera opposé à l'AS Butras, le FC Tanganyika à l'AS Saint-Luc et l'AS Simba à l'AS New Soger.

Dans le groupe B, le Céleste FC croisera l'Étoile du Congo à 13 heures, avant l'affiche entre l'AS V. Club et Novakin FC, programmée à 15 heures.