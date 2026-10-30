Congo-Kinshasa: UNPOL dote la police congolaise en équipements de protection contre Ebola à Bunia

La composante police des Nations unies (UNPOL) a remis, jeudi 29 octobre, des équipements de prévention et de protection contre Ebola à plusieurs unités de la Police nationale congolaise (PNC) à Bunia, en Ituri. Cette assistance vise à réduire les risques de transmission du virus parmi les policiers et les communautés.

Selon l'UNPOL, ce matériel est destiné notamment au commissariat provincial de la PNC, à l'École de police de Bunia, au commissariat urbain, au Groupe mobile d'intervention (GMI) et à l'Escadron de lutte contre la criminalité et les stupéfiants.

La dotation comprend du chlore en poudre, des gants médicaux, des thermomètres sans contact de type Thermoflash, des masques, du savon liquide, des désinfectants et des gels hydroalcooliques.

Elle comprend également des dispositifs de lavage des mains d'une capacité de 100 litres, des supports, des autocollants de sensibilisation, du matériel d'identification et des sacs-poubelles.

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Ces équipements doivent contribuer à renforcer les mesures de prévention contre Ebola au sein des unités de police bénéficiaires.

La protection des policiers mise en avant

Le commissaire provincial de la PNC en Ituri, le général Ngoy Sengelwa, a souligné l'importance de protéger les policiers pour leur permettre d'assurer leurs missions de sécurité auprès de la population.

« Avec cette assistance, la protection de la population policière est assurée. Sinon, comment allons-nous gérer la sécurité et le bien-être de la population quand nous-mêmes sommes exposés ? », a-t-il déclaré.

Il a appelé les commandants des unités bénéficiaires à faire bon usage du matériel mis à leur disposition.