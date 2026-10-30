Congo-Kinshasa: Le débordement de la rivière Nizi entravent l'accès aux écoles dans le territoire de Djugu

30 Octobre 2026
Radio Okapi (Kinshasa)

En cette période de pluies, la traversée de la rivière Nizi en crue est devenue un véritable calvaire pour les élèves de la localité de Nizi, située à environ 30 kilomètres au nord de Bunia, dans le territoire de Djugu en Ituri.

Les crues régulières du cours d'eau envahissent les voies d'accès menant aux établissements scolaires du village de Balabala, compliquant le déplacement de milliers d'enfants issus de cinq écoles primaires et de trois écoles secondaires de la zone.

La déviation du lit de la rivière est en grande partie attribuée aux activités d'exploitation artisanale de l'or dans la région. Pour rejoindre leurs classes, certains élèves s'exposent à des risques de noyade en empruntant des pirogues de fortune payantes, tandis que d'autres doivent parcourir des détours allant jusqu'à dix kilomètres à pied. Face au danger, plusieurs enfants finissent par abandonner les cours.

La communauté locale et les autorités scolaires appellent le gouvernement provincial à intervenir d'urgence, notamment en encadrant l'extraction minière artisanale pour limiter les débordements de la rivière.

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Par ailleurs, la coordination de la Protection civile alerte sur la destruction d'infrastructures scolaires par des pluies accompagnées de vents violents dans plusieurs localités environnantes, ce qui perturbe davantage le calendrier scolaire dans la province.

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