Afrique: Tunisie-Sénégal - Plus de 50 entreprises tunisiennes déjà implantées sur le marché sénégalais

Le renforcement du partenariat bilatéral entre la Tunisie et le Sénégal requiert, selon le ministre du Commerce et du Développement des exportations, Samir Abid, l'élaboration d'une feuille de route fixant les partenariats institutionnels et les missions économiques à conduire, l'identification de projets pilotes réalisables dans les secteurs d'importance primordiale et l'intensification des rencontres d'affaires, des missions d'entreprises et de la participation aux foires et salons spécialisés.

Coprésidant une rencontre de partenariat tuniso-sénégalais, tenue le jeudi 29 octobre 2026 au siège de la Maison de l'Exportateur, à Tunis, avec le secrétaire général du ministère de l'Industrie et du Commerce du Sénégal, Seydina Aboubacar Sedikh Ndiaye, le ministre a également soulevé l'importance de mettre en place un mécanisme de suivi pour évaluer périodiquement les résultats enregistrés et lever les éventuels obstacles qui peuvent surgir.

Abid a, par ailleurs, souligné que le Sénégal occupe aujourd'hui une place prépondérante dans les échanges économiques de la Tunisie, se positionnant comme son deuxième client en Afrique subsaharienne avec des exportations tunisiennes couvrant près de 200 produits issus de plus de 150 entreprises. La Tunisie est également le premier fournisseur du Sénégal en huile d'olive et en dattes.

Le ministre a, en outre, indiqué que plus de 50 entreprises tunisiennes sont implantées sur le marché sénégalais et disposent d'un savoir-faire important favorisant la concrétisation de projets porteurs dans des filières variées, notamment les industries agroalimentaires, l'emballage et le conditionnement, l'industrie pharmaceutique et les services. Il a à ce titre, invité les opérateurs sénégalais à investir en Tunisie et à nouer des partenariats avec les entreprises tunisiennes.

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Il a toutefois considéré que ces indicateurs positifs ne reflètent pas le potentiel économique des deux pays, ajoutant que le niveau actuel des échanges commerciaux, de la coopération, du partenariat et des investissements demeure en deçà des ambitions communes, ce qui requiert une action conjointe pour le hisser à des paliers supérieurs.

La Zone de libre-échange continentale africaine (ZLECAf) constitue, selon lui, un cadre privilégié pour concrétiser des avancées tangibles : le Sénégal pouvant servir de passerelle aux entreprises tunisiennes vers l'Afrique de l'Ouest, et la Tunisie comme plateforme pour les entreprises sénégalaises vers les marchés européens et méditerranéens.

Abid a conclu, en réitérant la disposition de la Tunisie, à mettre ses compétences et expertises à la disposition de ses partenaires sénégalais afin de consolider les chaînes de valeur africaines, renforcer les capacités de production et stimuler la création d'emplois et d'opportunités bilatérales.

Pour sa part, le secrétaire général du ministère de l'Industrie et du Commerce du Sénégal a souligné la nécessité de travailler à développer les échanges économiques et à renforcer les relations de coopération et de partenariat entre les deux parties, ainsi qu'à créer de nouvelles opportunités d'investissement, ce qui contribuera à renforcer les relations bilatérales. Il a également mis en avant le rôle, des organisations professionnelles, des chambres de commerce et du secteur privé, dans la réalisation de ces objectifs.