Tunisie: Sous l'enseigne de la transition durable, la Cité des Sciences célèbre la Journée mondiale de l'alimentation

À l'occasion de la célébration de la Journée mondiale de l'alimentation, la Cité des Sciences de Tunis organise, ce vendredi 30 octobre 2026, une manifestation scientifique et de sensibilisation baptisée sous l'enseigne « Transition alimentaire : souveraineté et innovation pour nourrir un avenir durable ». Cet événement s'est fixé pour principal objectif de vulgariser l'importance de l'adoption de régimes alimentaires sains et durables tout en consolidant les concepts de sécurité et de souveraineté alimentaires.

Hela Toumi, responsable de l'espace « Vie et Homme » à la Cité des Sciences, a affirmé que cette action cible principalement la prise de conscience des enjeux de la transition alimentaire. Elle met en relief le rôle pivot des innovations technologiques et de la recherche scientifique dans les secteurs de l'agriculture et des industries agroalimentaires afin de garantir les besoins nutritionnels futurs.

« Le programme met l'accent sur la protection de la biodiversité agricole en Tunisie, parallèlement à l'ancrage d'une culture de prévention et d'anticipation face aux risques sanitaires émergents liés à la nutrition », note-t-elle.

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Les activités du jour intègrent une série de conférences scientifiques animées par des experts de la discipline, traitant de la sécurité sanitaire, du modèle de régime méditerranéen, de l'agro-écologie et de la résilience des systèmes de production.

Le programme comprend aussi la tenue de deux ateliers interactifs destinés à rapprocher les connaissances scientifiques des citoyens et à orienter leurs choix quotidiens. Hela Toumi a ainsi lancé une invitation ouverte aux citoyens, chercheurs et professionnels à participer aux débats prévus à l'amphithéâtre Al-Khawarizmi, l'accès aux espaces de la Cité des Sciences étant entièrement gratuit pour l'ensemble des visiteurs durant toute la journée.