Tunisie: CSS-EST (0-0) - En deçà des attentes !

On est finalement restés sur notre faim. Le classico n'a pas tenu ses promesses et le résultat nul n'arrange personne.

Sur l'ensemble du match, la qualité de jeu était tout juste moyenne et, au final, le classico qui a opposé hier les Sfaxiens aux Espérantistes a été bien en deçà des attentes.

Par ailleurs, il en a fallu du temps aux deux protagonistes pour tâter le terrain avant d'entrer progressivement dans le match. Et même si les occasions se sont faites rares, ce sont les visiteurs qui se sont montrés un peu plus entreprenants que leurs hôtes. Une première tentative enregistrée à la 9' : suite à un coup franc tiré de la droite par Ribeiro à la limite de la zone des 16 mètres, Rafia dévie pour Jelassi qui reprend à côté. Quelques minutes plus tard, les visiteurs sont revenus à la charge via Faraj qui tente sa chance, mais son tir passe à côté gauche des filets (27').

Et on a dû attendre la 32e minute de jeu pour assister enfin à la première véritable occasion du match : Ribeiro, toujours à la manoeuvre, centre pour Rafia qui, sur la dernière ligne, adresse une passe en retrait pour Mastouri dont la frappe est déviée en corner par le portier sfaxien, Dahmen.

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Du côté des Sfaxiens, ce n'est qu'à la 42e minute de jeu qu'ils ont créé leur première véritable occasion du match : longue passe en profondeur de Maaloul pour Belwafi, mais les défenseurs espérantistes lui coupent l'herbe sur le pied et éloignent le danger.

Le même Ali Maaloul est revenu à la charge dans le temps additionnel de la période initiale, mais son long coup franc est dévié en corner (45'+2).

En deuxième mi-temps, les deux entraîneurs ont opéré des changements, à la recherche de solutions pour déverrouiller les défenses.

Du côté de l'Espérance, l'entrée de Belaïli a permis la création de deux occasions nettes, sans plus.

A la 68', la puissante frappe de l'ailier gauche algérien est dégagée par le portier sfaxien. Quelques minutes plus tard, Dräger centre pour Belaïli qui reprend de la tête, légèrement à côté gauche des filets (73').

Puis, il y a eu cette belle occasion créée par Ribeiro qui s'infiltre en pleine surface avant de se trouver nez à nez avec Dahmen qui lui ferme l'angle de tir pour dégager la balle en corner (74'). Au final, les deux protagonistes, pas suffisamment déterminés, se sont contentés de partager les points. Un résultat nul qui n'arrange pas leurs affaires.

CSS : Dahmen, Maaloul, Mundeko, Mathlouthi, Mhadhbi (Habchia 59'), Mbé, Trabelsi, Trayi (Mutyaba 46'), Ogbole (Dhouib 46'), Belwafi et Loulendo.

EST : Ben Saïd, Dräger, Laifi, Jelassi, Chikhaoui, Castillo, Rafia (Haj Ali 59'), Haj Mahmoud (Belaïli 53'), Ribeiro, Faraj (Fernandez 78') et Mastouri (Jabri 78').